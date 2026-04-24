Sugárzást mértek Magyarországon – itt lett a legmagasabb az érték

A sugárzás jelenléte nem rendkívüli jelenség, hanem a természetes környezet része, amely folyamatosan körülvesz bennünket. Hajdú-Bihar vármegyében több ponton is vizsgálták a gamma-sugárzás szintjét, és az eredmények alapján minden mérési helyszínen kimutatható volt az úgynevezett háttérsugárzás – tájékoztat a HAON.

A sugárzás szintjét automata mérőállomások figyelik

A méréseket a katasztrófavédelem országos rendszere végzi, amely több mint 130 automata mérőállomással figyeli folyamatosan a környezeti sugárzás alakulását. Az adatokat nanosievert per órában (nSv/h) adják meg, amely a sugárzás erősségének mértékegysége.

Magyarországon a természetes háttérsugárzás általában 50 és 180 nSv/h közötti tartományban mozog. A szakemberek szerint ezt az értéket számos tényező befolyásolhatja, például a földrajzi adottságok vagy az aktuális időjárási viszonyok. A rendszer figyelmeztetési szintje 250 nSv/h, míg a riasztási szint 500 nSv/h. Ezek az értékek nem jelentenek közvetlen veszélyt, ugyanakkor indokolják a részletesebb vizsgálatokat.

A sugárzás értékei településenként eltérhetnek

A legfrissebb mérések alapján Hajdú-Bihar vármegyében több településen is rögzítettek adatokat. A vizsgált pontok közül a legmagasabb értéket Hajdúszoboszlón mérték, ahol 122 nSv/h-t mutattak a műszerek. További települések sorrendjét a HAON oldalán tekinthetik meg.

A szakemberek hangsúlyozzák: a háttérsugárzás folyamatosan jelen van, azonban mértéke általában nem jelent egészségügyi kockázatot. A monitoringrendszer célja éppen az, hogy időben észlelje az esetleges eltéréseket, és szükség esetén további vizsgálatokat indítson.