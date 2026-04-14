A legfrissebb adatok szerint azonban a sugárzásveszély Baranya vármegyében jelenleg nem jelent valós kockázatot, minden mérés a természetes tartományon belül marad – írja a Bama cikke.
Valóban van sugárzásveszély Baranyában?
Magyarországon több mint 130 mérőállomás figyeli folyamatosan a háttérsugárzást. Az értékek nanosievert/óra (nSv/h) mértékegységben kerülnek meghatározásra, és jellemzően 50–180 nSv/h között mozognak.
Hol a legmagasabb a sugárzásveszély Baranyában?
A 2026. április 13-i adatok alapján Mohácson 132 nSv/h értéket mértek, ami a legmagasabb a térségben, de még ez is bőven a normál tartományon belül van. A többi településen – Sellyén, Pogányban, Siklóson és Pécsen – ennél alacsonyabb értékeket rögzítettek.
Mit jelent a sugárzásveszély – és mi történt Csernobilnál?
Fontos különbséget tenni a természetes háttérsugárzás és egy nukleáris baleset között.
A mindennapi háttérsugárzás alacsony szintű és folyamatos, nem jelent egészségügyi kockázatot. Ezzel szemben a Csernobili atomkatasztrófa során extrém mértékű sugárzás szabadult ki egyetlen esemény következtében, ami komoly egészségügyi és környezeti következményekkel járt.
Viszonyításképp ukrán sugárzási térkép (www.saveecobot.com) szerint 2022. február 24-én este 8 és 9 óra között a Csernobili Atomerőmű területéről terjedő gamma-sugárzás hússzorosára nőtt. A megfigyelőállomás 65 500 nSv/h (nanosievert/óra) dózisteljesítményt rögzített. Később kiderült, hogy nincs baj, csak tankok verték fel a radioaktív port. Korábban Csernobil átlagos sugárzási szintje körülbelül 3 000 nSv/h volt.
A jelenlegi baranyai értékek ehhez képest nagyságrendekkel alacsonyabbak, és nem hasonlíthatók egy ilyen súlyos balesethez.
A háttérsugárzás aktuális adatai bárki számára követhetők a katasztrófavédelem online térképén.
A figyelmeztetési szint 250 nSv/h, míg a riasztási szint 500 nSv/h – ezek elérése sem jelent azonnali veszélyt, csupán további vizsgálatot tesz szükségessé.