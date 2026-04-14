A legfrissebb adatok szerint azonban a sugárzásveszély Baranya vármegyében jelenleg nem jelent valós kockázatot, minden mérés a természetes tartományon belül marad – írja a Bama cikke.

Sugárzásveszély Baranyában: a mért értékek messze elmaradnak a csernobili katasztrófa szintjétől.

Fotó: Unsplash

Valóban van sugárzásveszély Baranyában?

Magyarországon több mint 130 mérőállomás figyeli folyamatosan a háttérsugárzást. Az értékek nanosievert/óra (nSv/h) mértékegységben kerülnek meghatározásra, és jellemzően 50–180 nSv/h között mozognak.

Hol a legmagasabb a sugárzásveszély Baranyában?

A 2026. április 13-i adatok alapján Mohácson 132 nSv/h értéket mértek, ami a legmagasabb a térségben, de még ez is bőven a normál tartományon belül van. A többi településen – Sellyén, Pogányban, Siklóson és Pécsen – ennél alacsonyabb értékeket rögzítettek.

Mit jelent a sugárzásveszély – és mi történt Csernobilnál?

Fontos különbséget tenni a természetes háttérsugárzás és egy nukleáris baleset között.

A mindennapi háttérsugárzás alacsony szintű és folyamatos, nem jelent egészségügyi kockázatot. Ezzel szemben a Csernobili atomkatasztrófa során extrém mértékű sugárzás szabadult ki egyetlen esemény következtében, ami komoly egészségügyi és környezeti következményekkel járt.

A jelenlegi baranyai értékek ehhez képest nagyságrendekkel alacsonyabbak, és nem hasonlíthatók egy ilyen súlyos balesethez.

A háttérsugárzás aktuális adatai bárki számára követhetők a katasztrófavédelem online térképén.