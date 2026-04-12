Sulyok Tamás is leadta a voksát – így üzent a magyaroknak

A választás napján egymás után érkeznek a fontos megszólalások és képek. Sulyok Tamás is leadta a szavazatát, és közben minden magyar állampolgárhoz szólt.
A Sulyok Tamás által közvetített üzenet egyértelmű volt: a mai nap a demokrácia ünnepe, amikor minden szavazat számít. A köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy a döntés a magyar emberek kezében van, és érdemes élni a választójoggal.
A bejegyzésében arra buzdított, hogy mindenki saját belátása szerint döntsön Magyarország jövőjéről, hiszen a közös akarat formálja az ország irányát.
