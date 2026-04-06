A Tisza Párt terve akkora drágulást hozhat, amilyet rég nem látott Magyarország

A Tisza energiaterve jelentős áremelkedést hozhat, mert az orosz olajról való leválás és a hatósági árak kivezetése megdrágíthatja az energiát és az üzemanyagot. A súlyos infláció sok család számára már rövid távon is komoly anyagi terhet jelenthet – olvasható a Vg.hu oldalán.

Durva drágulást hozhat a Tisza energiaterve

A Tisza energiatervének lényege, hogy Magyarország leválna az orosz olajról és gázról, kivezetné a rezsicsökkentést, megszüntetné a hatósági árakat, és energiafüggetlenségi adót vezetne be. Ez azzal járna, hogy az energiaárak akár három-négyszeresükre emelkedhetnének, az üzemanyag ára pedig akár az ezer forintot is meghaladhatná, miközben a lakossági megtakarításokat is új teher érné.

Súlyos teher szakadhat a családokra

A számítások alapján a rezsicsökkentés eltörlése, a védett üzemanyagár megszűnése és az árrésstopok kivezetése együtt évente több mint egymillió forintos pluszterhet rakhat egy kétgyermekes családra. Ez már akkora érvágás lehet, amely sokakat kisodorhat a középosztályból, és komoly inflációs sokkot indíthat el Magyarországon.

Az elképzelés szerint a Mol finomítóinak átállítása is hatalmas költséggel járna, miközben az új rendszer kiépítése hosszú időt venne igénybe.

A várakozások szerint az infláció akár 21 százalékponttal is megugorhatna, ami olyan ársokkot hozna, amilyenre Magyarországon régóta nem volt példa.

Brutális adócsomag a Tiszától: a feketegazdaságot erősítené a háromkulcsos szja és a vagyonadó

A Tisza Pártnak készült gazdasági program a jelenlegi egykulcsos szja helyett háromkulcsos progresszív adót, durva vagyonadót és magasabb áfát vezetne be. Mindezt úgy, hogy még a baloldali megszorítócsomag készítői is elismerik: nem számoltak az adóelkerülés, tőkemenekítés és fogyasztáscsökkenés kockázataival.

Súlyos milliárdokat húzna ki a magyar társadalom zsebéből a Tisza

A teljes magyar társadalmat súlyosan érintené az a baloldali megszorítócsomag, melyet a Magyar Péter pártja számára készítettek. A balliberális kormányok gyakorlatát idéző tervezet többek közt jelentősen megemelné az szja-t, súlyosan megsarcolná a hazai vállalkozásokat, vagyonadót vetnének ki, melyet egyáltalán nem csak a leggazdagabb rétegnek kellene fizetni. Az átlag családi autókra extra adót vezetne be, drasztikusan megemelné a dohány- és alkoholtermékek áfáját és jövedéki adóját a Tisza Párt.