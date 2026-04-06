A Tisza Párt terve akkora drágulást hozhat, amilyet rég nem látott Magyarország

A Tisza energiaterve jelentős áremelkedést hozhat, mert az orosz olajról való leválás és a hatósági árak kivezetése megdrágíthatja az energiát és az üzemanyagot. A súlyos infláció sok család számára már rövid távon is komoly anyagi terhet jelenthet – olvasható a Vg.hu oldalán.
Durva drágulást hozhat a Tisza energiaterve
A Tisza energiatervének lényege, hogy Magyarország leválna az orosz olajról és gázról, kivezetné a rezsicsökkentést, megszüntetné a hatósági árakat, és energiafüggetlenségi adót vezetne be. Ez azzal járna, hogy az energiaárak akár három-négyszeresükre emelkedhetnének, az üzemanyag ára pedig akár az ezer forintot is meghaladhatná, miközben a lakossági megtakarításokat is új teher érné.
Súlyos teher szakadhat a családokra
A számítások alapján a rezsicsökkentés eltörlése, a védett üzemanyagár megszűnése és az árrésstopok kivezetése együtt évente több mint egymillió forintos pluszterhet rakhat egy kétgyermekes családra. Ez már akkora érvágás lehet, amely sokakat kisodorhat a középosztályból, és komoly inflációs sokkot indíthat el Magyarországon.
Az elképzelés szerint a Mol finomítóinak átállítása is hatalmas költséggel járna, miközben az új rendszer kiépítése hosszú időt venne igénybe.
A várakozások szerint az infláció akár 21 százalékponttal is megugorhatna, ami olyan ársokkot hozna, amilyenre Magyarországon régóta nem volt példa.
Brutális adócsomag a Tiszától: a feketegazdaságot erősítené a háromkulcsos szja és a vagyonadó
A Tisza Pártnak készült gazdasági program a jelenlegi egykulcsos szja helyett háromkulcsos progresszív adót, durva vagyonadót és magasabb áfát vezetne be. Mindezt úgy, hogy még a baloldali megszorítócsomag készítői is elismerik: nem számoltak az adóelkerülés, tőkemenekítés és fogyasztáscsökkenés kockázataival.
Súlyos milliárdokat húzna ki a magyar társadalom zsebéből a Tisza
A teljes magyar társadalmat súlyosan érintené az a baloldali megszorítócsomag, melyet a Magyar Péter pártja számára készítettek. A balliberális kormányok gyakorlatát idéző tervezet többek közt jelentősen megemelné az szja-t, súlyosan megsarcolná a hazai vállalkozásokat, vagyonadót vetnének ki, melyet egyáltalán nem csak a leggazdagabb rétegnek kellene fizetni. Az átlag családi autókra extra adót vezetne be, drasztikusan megemelné a dohány- és alkoholtermékek áfáját és jövedéki adóját a Tisza Párt.
Drasztikus rezsi- és üzemanyagár-emelkedés, lakossági különadó – ezt hozná a Tisza Párt energiapolitikája
Többek között drasztikus rezsi- és üzemanyag-drágulást hozhat Magyar Péterék kiszivárgott energiaátállási terve: még a két-két és félszeres rezsiemelkedés és az 1000 forint feletti benzinár sem elképzelhetetlen, amennyiben a választásokat követően megvalósulhat ez a gazdasági programcsomag. A Tisza Párt elképzeléseinek következtében a magyar családok jelentős többletterhekkel szembesülnének, és egy átlagos háztartás kiadásai éves szinten közel kétmillió forinttal növekednének meg.
A tiszás energiaterv köszön vissza Kapitány István kijelentéseiben
A Tisza Párt energiapolitikai elképzeléseiről beszélt egy műsorban Nagy Attila Tibor, aki szerint a nyilvános megszólalások és a kiszivárgott tervek között több ponton is párhuzam látható. Az ismert baloldali elemző úgy véli, a felvetések gyors és jelentős változásokat vetítenek előre az energiaárak és a szabályozás területén.