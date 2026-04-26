Meglepő kutatás: bizonyos szájvizek többet árthatnak, mint használnak

A szakértők szerint azonban a szájvíz kérdése ennél jóval összetettebb. A szájban élő baktériumok egyensúlya valóban fontos, mivel ezek segítenek a táplálékkal bevitt nitrátok átalakításában. Ez a folyamat hozzájárul a nitrogén-monoxid képződéséhez, amely kulcsszerepet játszik a vérnyomás szabályozásában – olvasható a ScienceAlerten.

A szájvíz akár veszélyes is lehet

Nem minden szájvíz tesz jót, ezeket érdemes kerülni

Egyes kutatások kimutatták, hogy bizonyos erős, fertőtlenítő hatású szájvizek – például a klórhexidint tartalmazók – valóban megzavarhatják ezt a folyamatot. Rövid távú használatuk során enyhe vérnyomás-emelkedést is megfigyeltek.

Fontos azonban, hogy ezek a vizsgálatok jellemzően kifejezetten erős, orvosi célra használt szájvizekkel készültek, amelyeket nem mindennapi használatra ajánlanak.

A boltokban kapható, enyhébb szájvizek esetében nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy jelentős hatással lennének a szív- és érrendszerre. Sőt, egy hosszabb távú kutatás szerint a rendszeres szájápolás inkább csökkentheti a szívbetegségek kockázatát.

A szakértők ezért azt javasolják, hogy ne hagyjuk el a szájvíz használatát, de figyeljünk arra, milyen típust választunk. Az erősebb, antibakteriális készítményeket inkább csak orvosi javaslatra és rövid ideig érdemes használni.

A legfontosabb továbbra is az alapvető szájhigiénia: a rendszeres fogmosás, fogselyem használata és a fogorvosi ellenőrzés.

A fogorvosok régóta javasolják a klórhexidin-tartalmú szájvizeket, mert gyorsan és hatékonyan csökkentik a kórokozókat. Ugyanakkor ezek a készítmények nem mentesek a mellékhatásoktól.

