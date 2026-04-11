Országos megszólítással fordult a választókhoz a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra kérte a választókat, hogy minél több emberhez juttassák el az üzenetet, amely szerint Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.

Vágólapra másolva!

Fogjunk ma kezet egymillió magyar emberrel és mondjuk el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, ezért Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás – írta Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!