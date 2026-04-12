Rendkívül magas a részvétel, ezért a kampány utolsó óráiban is egyre erősebbek a mozgósító üzenetek. Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, hogy most tényleg minden szavazat számít, mert akár egyetlen voks is dönthet Magyarország békéjéről és biztonságáról.
A miniszter üzenetében hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetben senki nem maradhat otthon, mert a választás kimenetele hajszálon is múlhat. Úgy fogalmazott: ez olyan döntés, amelyet holnap már nem lehet visszacsinálni.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyarország békéje és biztonsága akár egyetlen szavazaton is múlhat, ezért minden hazafinak el kell mennie voksolni. A bejegyzés központi üzenete egyértelmű: a Fidesz a biztos választás.
