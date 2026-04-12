Az utolsó 5 óra dönt: Szalay-Bobrovniczky Kristóf mindenkit szavazásra szólít

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: a mai nap nem csupán egy egyszerű voksolás, hanem olyan döntés, amely hosszú távon meghatározhatja Magyarország jövőjét. A politikus arra kér mindenkit, hogy ne maradjon otthon, és ha teheti, vigyen magával még egy embert is szavazni.

A bejegyzésben kiemelte, hogy szerinte a választás tétje a béke megőrzése és az ország biztonsága. Úgy fogalmazott: „Mindenkire szükség van, hogy ki tudjunk maradni a háborúból.” Hozzátette, hogy meglátása szerint a biztos választás Orbán Viktor és a Fidesz.