Országgyűlési választás2026. április 12.
Veszélyes trükk terjed – érvénytelen szavazásra próbálják rávenni a jobboldaliakat

27 perce
Egyre több figyelmeztetés érkezik a választások tisztaságát érintő megtévesztő próbálkozásokról. A szavazás során most egy olyan módszer terjed, amely érvénytelen vokshoz vezethet. Hajdúsámsonban konkrét esetre hívták fel a figyelmet, amely komoly kockázatot jelenthet a választók számára.
A szavazás tisztasága kulcsfontosságú a demokratikus döntéshozatalban, ugyanakkor időről időre felbukkannak olyan módszerek, amelyek megzavarhatják a választókat. Egy ilyen esetre figyelmeztetett Hajdúsámson polgármestere is – tájékoztat az Ellenpont.

A szavazás során egyetlen jelölés számít érvényesnek
Fotó: Molnár Edvárd / MTI Fotószerkesztőség

Szavazás – figyelmeztetést adtak ki egy terjedő módszer miatt

Antal Szabolcs, a város polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy egy zárt Facebook-csoportban félrevezető információkat terjesztenek. A bejegyzések szerint a jobboldali szavazókat arra próbálják rávenni, hogy egyszerre két pártlistára – a Fideszre és a Mi Hazánkra – adják le voksukat.

A polgármester hangsúlyozta: ez a gyakorlat érvénytelen szavazatot eredményez, így a választók szavazata nem számít bele az eredménybe.

A hatályos jogszabályok egyértelműen rögzítik a szavazás módját. A választási eljárásról szóló törvény szerint érvényesen szavazni kizárólag úgy lehet, ha a választó egyetlen jelölt vagy lista neve feletti körbe két, egymást metsző vonalat rajzol.

 

