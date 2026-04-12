Szavazatvásárlás miatt lép a Fidesz – csúnyán ráfázhat a Tisza

Egy nyilvánosságra került hangfelvétel alapján választási visszaélés gyanúja merült fel. A szavazatvásárlás miatt a Fidesz bejelentette, hogy feljelentést tesz a választás rendje elleni bűncselekmény gyanújával. A kormánypárt közlése szerint a felvételen konkrét egyeztetések hangzanak el a szavazatok megszerzéséről.
Hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza roma szavazatok megvásárlását tervezi. Erről maga Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke beszél egy felvételen. A Fidesz feljelentést tesz választás rendje elleni bűncselekmény miatt – közölte a nagyobbik kormánypárt vasárnap.

A szavazatvásárlás gyanúja miatt a Fidesz feljelentést jelentett be
Szavazatvásárlás gyanúja miatt a Fidesz feljelentést jelentett be – Képünk illusztráció!
Fidesz: A Tisza roma szavazatvásárlása miatt feljelentést teszünk

Hozzátették, a hangfelvétel szerint Stefán Attila, Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke egyeztetett arról, hogy adománynak álcázva szavazatokat vásárolnak a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő roma szavazóktól.

Elmondják, hogy "fű alatt", több millió forint értékben kell összeállítani a csomagokat, roma szavazatokért – írták. "A felvétel alapján tudatában vannak annak, hogy ez választási csalás. A lebukástól csak azért nem tartanak, mert szerintük a romák úgysem fordulnának a médiához" – fogalmaztak.

Ismertették, a Fidesz által felállított Demokrácia Központ folyamatosan fogadja a bejelentéseket a tiszás választási csalásokról. 

Kérjük, ha bárki tiszás választási csalás gyanúját és a választás befolyásoló provokációt, eseményt észlel, tapasztal, akkor jelezze azt és küldjön róla videót, fotót! A Demokrácia Központ elérhetőségei: telefon: (06-20) 444-0445, e-mail: demokraciakozpont@fidesz.hu

– közölték.

Kiszivárgott hangfelvétel buktatta le Ruszin-Szendi Romulusz emberét – választási csalásról beszéltek

Egy kiszivárgott hangfelvétel újabb kérdéseket vet fel a kampányidőszak eseményeivel kapcsolatban. A felvételen a szavazatvásárlás gyanúját felvető egyeztetések részletei hallhatók, amelyek több térséget is érinthetnek.

 

 

