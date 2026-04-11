Kiszivárgott hangfelvétel buktatta le Ruszin-Szendi Romulusz emberét – választási csalásról beszéltek

A Magyar Nemzet birtokába került hangfelvételek alapján súlyos állítások merültek fel a választási kampány kapcsán, amelyek középpontjában a szavazatvásárlás gyanúja áll. A felvételeken Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke a Hajdúságban, valamint Borsodban szervezte roma szavazatok vásárlását.

Több térséget is érinthet a szavazatvásárlás gyanúja

A beszélgetések szerint adományosztással, rendezvények szervezésével és célzott támogatásokkal próbálták volna elérni a választók egy részét, különösen hátrányos helyzetű térségekben. A felvételeken többek között költségvetési számítások, csomagosztási tervek és időzítési szempontok is szóba kerülnek, valamint az is, hogy bizonyos kommunikációs elemeket nem nyilvánosan kezelnének.

A kiszivárgott információk alapján a szervezés több választókerületet is érinthetett, köztük kelet-magyarországi régiókat. A felvételekben utalás történik arra is, hogy a programok mögött politikai célok állhatnak, és egyes eseményeken akár ismert szereplők megjelenésével is számoltak.

Az ügy nem egyedi: más helyszíneken is napvilágot láttak olyan beszámolók és felvételek, amelyek szerint különböző juttatásokkal próbálták befolyásolni a választókat.