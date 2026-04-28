szentkirályszabadja

Van felesleges pár milliárdja? Vegyen belőle egy szellemvárost

Eladóvá vált a szentkirályszabadjai egykori szovjet katonai lakótelep, ahol több mint 30 hektáron 36 épület várja az új tulajdonost. Most akár egy egész szellemvárost is vehet belőle Veszprém mellett.
Az egyik vármegyei portál, a VEOL szúrta ki, hogy eladóvá vált a Veszprém melletti Szentkirályszabadja határában álló, egykori szovjet katonai lakótelep – mely egy szellemvárosra emlékeztet. A több mint 30 hektáros terület régóta ismert az urbexesek körében, most viszont már nemcsak romos látványosság, hanem komoly ingatlanpiaci lehetőség is.

Eladóvá vált egy szellemváros Magyaroszágon Forrás: YouTube/Mihály Gábor utazásai
Eladó egy szellemváros Magyaroszágon: Ön is megkívánta?

A területen összesen 36 épület áll, köztük négy négyemeletes panelház és több, Balaton-kőből épült masszív objektum. A hely hangulata egyszerre bizarr és nosztalgikus: omladozó falak, benőtt utcák és széteső infrastruktúra idézi a hidegháború korszakát. Közben viszont a számok egészen mást mutatnak: a beépíthetőség 30 százalékos, a déli részen pedig már most is mintegy 10 hektárnyi egybefüggő, azonnal hasznosítható sík terület áll rendelkezésre.

A „szellemváros” ráadásul nem teljesen kihalt. Jelenleg is tartanak itt airsoft- és extrémsport-rendezvényeket, quados túrákat, sőt szervezett urbex-bejárásokat is, így a terület már most bevételt termel.

Az irányár 3,2 milliárd forint. Ez elsőre soknak tűnhet, de a Veszprém–Balaton térség növekvő turisztikai vonzereje és a hely egyedi karaktere miatt a projektben komoly potenciál van. A romos felszín mögött egy ritka fejlesztési lehetőség rajzolódik ki – a kérdés csak az, ki lát benne fantáziát.

