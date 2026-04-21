Megdőlt a fővárosi szélrekord, a héten újra támad a fagy

Azt írták: az országon átvonuló hidegfront erős, viharos széllökésekkel érkezett. Budapest János-hegy meteorológiai állomáson óránkénti 82 kilométeres széllökést mértek hétfőn, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi napi legmagasabb széllökés rekordja. A korábbi rekord óránkénti 79 kilométeres volt, amelyet ezen a napon 1959-ben Budapest Pestszentlőrinc állomáson mértek, számolt be az MTI.

A széllökések mellett a fagy is megjelenik

A HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán arról is beszámolt, hogy sajnos ezt a hetet sem ússzuk meg fagyok nélkül. Holnapra virradóan újra nő a fagykárok veszélye. Legnagyobb területen a Dunától keletre valószínű 0 fok alatti hőmérséklet. A szerdára vonatkozó (1959-es) országos napi hidegrekordhoz közeli hőmérséklet is előfordulhat a fagyzugokban.

Fontos kiemelni, hogy a Dunától keletre, ahol nem várható légköri fagy, talajmenti fagy ott is lehet. Az előrejelzések szerint csütörtök hajnalban is nagy eséllyel fagyhat az országban.

