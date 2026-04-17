Dietilén-glikol került a szombathelyi kórház vizébe, 11 ember ihatott belőle

Szennyező anyagot találtak a Markusovszky Kórház sürgősségi tömbjének vízhálózatában, így többeknél felmerült, hogy szennyezett víz kerülhetett a szervezetükbe. Dietilén-glikol jutott a rendszerbe, ezért ideiglenesen szüneteltetni kellett a vízszolgáltatást – áll a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház közleményében.

A klímarendszer karbantartása nyomán keletkezhetett szennyezett víz a kórházban

Fotó: markusovszky.hu

Tizenegyen ittak a szennyezett vízből

A problémát szerda délután észlelte a személyzet, miután a víz elszíneződését tapasztalták. A vizet azonnal elzárták, és megkezdték a hiba elhárítását. A közlés szerint nem sokkal korábban egy külső cég végzett karbantartási munkákat az épület klímarendszerén, és feltételezhetően ekkor kerülhetett a hűtőközegként használt vegyszer a vízhálózatba.

Az intézmény minden érintettet kikérdezett, ennek alapján 11 ember ihatott a vízből. Tőlük vérmintát vettek toxikológiai vizsgálatra, az eddigi eredmények azonban nem mutattak ki mérgezésre utaló jeleket.

A katasztrófavédelem előzetes mintavétele már nem talált szennyeződést, a végleges laboreredmények azonban csak a hét végére várhatók.

Az ügyben a hatóságok is vizsgálódnak, a rendőrség nyomozást indított a körülmények tisztázására. A kórház ideiglenesen palackozott vízzel biztosítja az ellátást, és azt ígéri, amint lehet, helyreállítják a teljes vízszolgáltatást.

