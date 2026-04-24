Szent György lovag: a lovak és lovasok védőszentje – legendák és hagyományok nyomában április 24-én

Április huszonnegyedike a magyar kalendárium egyik legfontosabb szakrális sarokköve: Szent György napja. A természet újjászületésének hírnöke ő, de mindenekelőtt a keresztény lovagkor legtisztább eszményképe, akinek alakjában a magyar néplélek ősi táltoshagyománya és a nemesi virtus fonódik elválaszthatatlan egységbe. György alakja az évszázadok során túlnőtt a történeti mártíromság keretein: az Anjou-kori lovagrendek dicsőségétől a rontás elleni mágikus népszokásokig egy olyan komplex szimbólumrendszerré vált, amelyben a hit ereje és a katonai fegyelem mellett ott dobog az ember hűséges társa, a ló szíve is. S hogy miként vált a középkori krónikák és misztikus legendáriumok György vitéze a magyar lovastörténelem, a lovas nemzeti hagyomány és a lovagi becsület, s a rontás elleni néphagyomány örök égi patrónusává – azt e cikkből megtudhatja a Lószerető Olvasó!

A barokk mester, Rubens látomása: Szent György hűséges fehér lován, nem csupán harcos, hanem a fény és a rend diadala a sötétség és a káosz felett

Az Arany Legenda nyomában... – mit mesél Jacobus de Voragine: Legenda Aurea című munkája?

Ahhoz, hogy megértsük Szent György középkori kultuszát, elsőként a kor „bestselleréhez”, a Legenda Aureához (Arany Legenda) kell fordulnunk. A 13. században élt dominikánus szerzetes, Jacobus de Voragine munkája nem csupán egy szentéletrajz-gyűjtemény volt; ez a mű határozta meg a nyugati kereszténység vizuális és erkölcsi világképét: a nemes keresztény ember erkölcsi mércéjét.

A Legenda Aurea Sárkányölő Szent György példáján keresztül emelte be a köztudatba a „sárkányölés”, azaz az embert is magával ragadó gyarló erők leküzdésének szimbolikus motívumát a korabeli köztudatba. A történet szerint Silena városa mellett egy „bűzös leheletű”, mérges sárkány tanyázott, akinek étvágyát csak emberáldozattal lehetett lecsillapítani. Amikor a sors a szépséges, makulátlan, szűz királylányra esett, megjelent szimbolikus fehér lován György, a keresztény lovag, aki a kereszt jelével és lándzsájával legyőzte a fenevadat.

„György lovag ekkor lovára pattant, és magát a kereszt jelével megvédve, bátran a rátámadó sárkányra rontott” – olvashatjuk a krónikás soraiban.