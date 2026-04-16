Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Skrillex

Nagy bejelentés: kilenc Grammy-díjas sztárfellépő érkezik a Sziget fesztiválra

Tegnap, 11:40
Olvasási idő: 4 perc
Skrillex lesz az idei Sziget fesztivál zárónapjának fő fellépője. Az elektronikus zenei színtér meghatározó előadója, az amerikai dj-producer augusztus 15-én ad műsort a Szigeten – közölte Vető Viktória sajtófőnök csütörtökön az MTI-vel.
A Sziget fesztivált 2026-ban augusztus 11-től 15-ig rendezik meg. A szervezők már korábban bejelentették, hogy a nagyszínpad fő fellépői között lesz Zara Larsson, Sombr, a Twenty One Pilots, Lewis Capaldi, a Florence + the Machine, Skepta, a Bring Me The Horizon és Jorja Smith.

Skrillex nem először lép fel a Szigeten – Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Skrillex nem először lép fel a Szigeten
Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mint írták, Skrillex (Sonny John Moore) az elektronikus zene egyik legnagyobb újítója, aki kemény basszusokkal és energiával robbantotta be a dubstepet a mainstreambe, új értelmet adva az élő elektronikus zenei fellépéseknek.

A határokat feszegető, folyamatosan kísérletező producer eddig kilenc Grammy-díjat gyűjtött be, és világszerte arénákban, a legnagyobb fesztiválokon lép fel fő fellépőként.

Skrillex eddig kétszer lépett fel a Szigeten, legutóbb 2024-ben, amikor aznap nézőcsúcsot hozott a fesztivál.

Eddig négy stúdióalbumot készített, idén januárban pedig váratlanul kiadott egy ambient EP-t is, Kora címmel. Skrillex 2026-ban csak néhány európai fesztiválfellépést vállalt, ezek közül lesz az egyik a Sziget.

Richie Hawtin is fellép a Szigeten

Teljessé vált a Sziget elektronikus negyedének programja. A fesztivál idei kínálatában Peggy Gou, Sara Landry, Argy, Sub Focus és Richie Hawtin is szerepel. A Delta District három helyszínén közel száz előadó lép fel.

Tragikus körülmények között halt meg a zenész, akit Madonna ikonikus klipje tett világhírűvé

Meghalt Marcos Loya zenész és zeneszerző, aki Madonna oldalán vált világhírűvé az 1987-es La Isla Bonita ikonikus videóklipjében.

 

 

