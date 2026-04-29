Nagy bejelentést tett a Sziget – erre senki nem számított

Több világsztár fellépésével készül az idei fesztivál. A Sziget programkínálata idén ismét bővül, hiszen hosszú idő után visszatér a mínusz egyedik és a nulladik nap is. A szervezők szerint a változások célja a közönségélmény erősítése és a rendezvény megújítása.
Mások mellett Skrillex, a Bring Me The Horizon, a Florence + The Machine, Zara Larsson és Lewis Capaldi is fellép az idei Sziget fesztiválon. A rendezvénynek sok év után idén ismét lesz mínusz egyedik és nulladik napja.

A Sziget fesztivál idén újra bővül programnapokkal
Fotó: Balogh Zoltán / MTI  

Sziget: újra lesz mínusz egyedik és nulladik nap

A Sziget fesztivál akkor tud sikeres lenni, ha a közönség újra érzi, hogy ők a legfontosabbak számunkra, másrészt a cég jelentősen csökkenti a tavaly keletkezett többmilliárdos hiányt. Csütörtökön írjuk alá a szerződést az új kistulajdonosokkal, akik alvállalkozóink, partnereink közül kerülnek ki

- mondta Gerendai Károly alapító-tulajdonos a szerdai budapesti sajtótájékoztatón.

A szervezők bejelentették, hogy az augusztus 10-i nulladik napon a Sziget régi kedvencei közül fellép a Faithless, a Morcheeba és Goran Bregovic, és lesz egy afterparty a régi Táncdalfesztivál-sátorok hangulatával. 

A mínusz egyedik napi programot egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Kádár Tamás főszervező beszámolt arról, hogy létrehozták a SZiget SZociety Alapítványt, ehhez kapcsolódva egy mozgalmat és egy díjat; ezek célja, hogy reflektorfénybe állítsák a mentális nyomás alatt felnövő mai fiatalokat segítő szakembereket.

A Sziget Fesztivál idén is erős, műfajokon átívelő programmal készül a látogatók számára. Zara Larsson fellépése is szerepel a 2026-os kínálatban, több nemzetközi sztár mellett, ami tovább növeli az esemény iránti érdeklődést.


 

 

