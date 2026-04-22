Szijjártó Péter éjfél előtt üzenetet tett közzé! A jövőről van szó!

Megint üzent a közösségi oldalán. Szijjártó Péter ezúttal egy futballmeccsről jelentkezett be, de a posztja messze túlmutatott egy egyszerű helyszíni beszámolón.
Szijjártó Péter a Bozsik Stadion hangulatáról írt, és arról, hogy már most „NB I-es légkör” uralkodik, sőt azt is sejtette, hogy hamarosan élvonalbeli meccsek jöhetnek.
Igazi NB I-es hangulat volt ma (is) a Bozsikban, s néhány hónap múlva már NB I-es meccsek is lesznek!
Mit üzent most Szijjártó Péter?
A rövid bejegyzés mögött komoly várakozás húzódik meg. Szijjártó Péter szerint a csapat már most is közel van a nagy áttöréshez, amit az is jelez, hogy kis híján újabb első osztályú ellenfelet győztek le.
„Ma nagyon közel voltunk a kupadöntőhöz is, kis híján a harmadik első osztályú csapatot is legyőztük…”
A poszt végén pedig egyértelmű biztatás érkezett a szurkolók felé:
Mindenesetre ez jó előjel a következő szezonra! CSAK!!!
