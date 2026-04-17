Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Elhunyt a legendás operatőr – gyászol a magyar filmvilág

Elhunyt a magyar televíziós filmgyártás egyik meghatározó alakja. Szilágyi Virgil több évtizedes pályafutása során száznál is több alkotás létrejöttében vett részt, munkásságát számos rangos díjjal ismerték el.
Életének 95. évében, szerdán elhunyt Szilágyi Virgil Balázs Béla-díjas operatőr - olvasható a Magyar Filmakadémia honlapján.

Szilágyi Virgil több mint 130 televíziós film operatőreként dolgozott - Fotó: Fortepan / Kanyó Béla

Szilágyi Virgil életműve a magyar televíziós filmgyártás meghatározó része

Az Eiben István-díjas, valamint Kovács László-Zsigmond Vilmos életműdíjas operatőrt április 15-én érte a halál - közölte a család a Magyar Filmakadémiával. Pályafutása során többek között az 1976-os Isten malmai és az 1986-os Átok és szerelem című alkotások fényképezésével a magyar televíziós filmgyártás egyik legmeghatározóbb operatőrévé vált - írták a Magyar Filmakadémia weboldalán.

Szilágyi Virgil 1931. november 26-án született Budapesten. 1957-ben kezdett el dolgozni a Magyar Televíziónál, ahol először a híradónál, világosítóként és segédoperatőrként sajátította el a televíziós szakma alapjait. 1962-ben kameramanként közreműködött a Menekülés a börtönbe című alkotásban, a Magyar Televízió első cannes-i nagydíjas tévéjátékában, amelyet Mihályfi Imre rendezett.

1965-ben a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett operatőri diplomát. Több mint 130 televíziós játékfilmet, tévéjátékot, száznál több dokumentum- és ismeretterjesztő filmet, számtalan zenei, szórakoztató és tudományos filmet, valamint műsort készített.

Pályafutását 1996-ban Balázs Béla-díjjal, 1999-ben az Eiben István-díjjal, 2021-ben pedig Kovács László-Zsigmond Vilmos életműdíjjal ismerték el. Több mint húsz elnöki nívódíjban is részesült. A Magyar Operatőrök Társaságának (H.S.C.) vezetőségi tagja volt.

 

 

