Jöhet egy kis nevetés? Ezek a szőke nős viccek még mindig tarolnak

Akár egy gyors poénra, akár egy egész viccgyűjteményre vágyik az ember, a szőke nős viccek mindig biztos pontnak számítanak. Ezek azok a klasszikusok, amelyeket szinte mindenki hallott már valamilyen formában, mégis újra meg újra előkerülnek, mert egyszerűen működnek. Néha bugyuták, néha teljesen abszurdak, de éppen ettől szerethetők.

Szőke nős viccek: a klasszikus poénok, amiken még mindig nevetünk

1. Szőke nők a Mennyben

Két szöszi találkozik a Mennyországban.

- Te hogy haltál meg? - kérdezi az egyik.

- Én megfagytam.

- Húúú, az borzasztó lehetett.

- Á, nem volt olyan szörnyű, először nagyon fáztam, aztán elaludtam és már csak melegséget éreztem. És te?

- Én gutaütést kaptam.

- Hogy-hogy?

- Éppen dolgoztam, amikor kaptam egy telefont, hogy a férjem otthon éppen megcsal. Hazarohantam, és átkutattam mindent: a szobákat, a spájzot, a padlást, a pincét, az alagsort, a garázst, de nem találtam senkit csak a férjemet, aki tévét nézett és közben mosolygott.

Na ekkor kaptam gutaütést.

- Hát, ha benéztél volna a hűtőbe, most mindketten élnénk.