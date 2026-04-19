Jöhet egy kis nevetés? Ezek a szőke nős viccek még mindig tarolnak

Akár egy gyors poénra, akár egy egész viccgyűjteményre vágyik az ember, a szőke nős viccek mindig biztos pontnak számítanak. Ezek azok a klasszikusok, amelyeket szinte mindenki hallott már valamilyen formában, mégis újra meg újra előkerülnek, mert egyszerűen működnek. Néha bugyuták, néha teljesen abszurdak, de éppen ettől szerethetők.
Szőke nős viccek egy helyen: Ezeken még mindig sokan nevetnek
1. Szőke nők a Mennyben
Két szöszi találkozik a Mennyországban.
- Te hogy haltál meg? - kérdezi az egyik.
- Én megfagytam.
- Húúú, az borzasztó lehetett.
- Á, nem volt olyan szörnyű, először nagyon fáztam, aztán elaludtam és már csak melegséget éreztem. És te?
- Én gutaütést kaptam.
- Hogy-hogy?
- Éppen dolgoztam, amikor kaptam egy telefont, hogy a férjem otthon éppen megcsal. Hazarohantam, és átkutattam mindent: a szobákat, a spájzot, a padlást, a pincét, az alagsort, a garázst, de nem találtam senkit csak a férjemet, aki tévét nézett és közben mosolygott.
Na ekkor kaptam gutaütést.
- Hát, ha benéztél volna a hűtőbe, most mindketten élnénk.