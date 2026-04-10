Pánik a légi közlekedésben: Budapesten is sorra törlik a járatokat

A járatinformációs tájékoztatás szerint a sztrájk miatt nem érkezik Budapestre a 8.35-ös müncheni, a 8.55-ös és 11.15-ös frankfurti, a 12.35-ös müncheni, a 13.35-ös frankfurti, a 16.50-es müncheni, a 18.20-as frankfurti és a 23.30-as müncheni repülőgép. Budapestről 6 órakor nem szállt föl a müncheni járat és nem fog a 9.15-ös sem. Nem indul továbbá a menetrend szerint 9.35-kor és 11.55-kor Frankfurtba, a 13.20-kor Münchenbe, a 14.15-kor Frankfurtba, 17.30-kor Münchenbe és a 19.20-kor Frankfurtba indítandó repülő. A Lufthansa a szombaton érkező és induló budapesti járatait egyelőre nem törölte – olvasható a bud.hu oldalon.

A Lufthansa dolgozói az elakadt bértárgyalások miatt sztrájkolnak

Fotó: HANNES P ALBERT / DPA

Frankfurtban szinte teljes leállást okoz a sztrájk

Ahogy az Origo is megírta, a légiközlekedési sztrájk pénteken 00:01 és 22:00 között tart. A munkabeszüntetés hátterében hónapok óta elakadt bértárgyalások állnak.

A német légitársaság dolgozói éjfél óta sztrájkolnak a szakszervezeti tájékoztatás szerint, a munkabeszüntetést este tíz óráig tervezik. A Lufthansa legnagyobb csomópontjában, Frankfurtban a péntekre tervezett 350 indulás csaknem 75 százalékát törölték.

