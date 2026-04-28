Megismétlődhet a brutális szúnyoginvázió? Új adatok jöttek

Új adatok érkeztek a Balaton rovarhelyzetéről, amelyek a következő hónapok folyamataiba is betekintést adnak. A szakértői előrejelzések szerint az árvaszúnyograjzás alakulását több, egymással összefüggő környezeti tényező határozza meg. 2025-ben az elmúlt 30 év egyik legerősebb rajzása alakult ki, így sokakban felmerül: jöhet-e ismét szúnyoginvázió 2026-ban?

A 2025-ös szúnyoginvázió hátterében a tartósan meleg víz, valamint a fényszegény környezet állt, ami erős algásodást idézett elő, különösen a Siófoki-medencében. Ez kedvezett az árvaszúnyogoknak, amelyek lárvái nagy számban telepedtek meg az üledékben.

A 2026-os előrejelzések viszont mérsékeltebb képet mutatnak.

A tavi üledékben fejlődő tavaszi lárvaállomány össztömege jelenleg mintegy 40 százaléka a tavalyinak, ami arra utal, hogy az idei szúnyoginvázió elmaradhat a 2025-ös szinttől. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet mérései alapján a lárvák eloszlása idén egyenletes, eltérve a korábbi évektől, amikor inkább egyes medencékben koncentrálódtak – írja a VEOL.

A prognózis szerint a Keszthelyi- és Szigligeti-medencében az árvaszúnyograjzás az évtizedes átlag körül alakulhat, míg a középső és keleti medencékben átlag feletti, de a tavalyinál gyengébb rajzás várható. Összességében a rovarok száma akár harmadára is csökkenhet 2025-höz képest. A szakértők hangsúlyozzák: a szúnyoginvázió intenzitását a májusi–júniusi időjárás határozza meg. A melegedő víz gyorsíthatja a fejlődést, de rövidítheti a rajzási időszakot.