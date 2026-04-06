Most érkezett: meghalt az ismert magyar sztárséf

meghalt

Meghalt az ismert magyar sztárséf

Húsvéthétfőn 53 éves korában meghalt Takács Lajos. A sztárséf az Olimpia étterem alapítójaként a kortárs magyar gasztronómia meghatározó alakja volt. Halála nagy veszteség a hazai vendéglátás számára.
2026. április 6-án, húsvéthétfőn 53 éves korában meghalt Takács Lajos sztárséf, a hazai gasztronómia egyik meghatározó alakja.

Halálhírét Molnár B. Tamás jelentette be. Takács Lajost séflegendaként emlegették, nevét pedig leginkább a kultikus Olimpia étterem alapítójaként ismerte meg az ország. Munkásságát az alapanyag-központú szemlélet, a kompromisszummentesség és a folyamatos megújulás iránti igény határozta meg. Jelentős hatást gyakorolt a magyar konyhára – írja a Blikk, az Index alapján.

 

