Takács Péter kemény üzenetet küldött a provokátorokról és a választás tétjéről

A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, Takács Péter videót osztott meg közösségi oldalán, amelyben politikai üzenetet fogalmazott meg a közelgő választásokkal kapcsolatban. A bejegyzéshez fűzött szövegében úgy fogalmazott: aki nem szeretné, hogy „agresszív, provokátorok által felheccelt” politikai szereplők döntsenek az ország jövőjéről, az tartson velük.

A közzétett videóban több közéleti szereplő is megjelenik, köztük Szűcs Gábor, György-Horváth Zsuzsa és Lajkó Fanni. A videóban elhangzik, hogy a szereplők rendszeresen tapasztalnak sértéseket, gúnyolódást és fenyegetéseket, amelyeket türelemmel viselnek. A narráció végén a közelgő választásra utalva arra buzdítanak, hogy a választók vegyenek részt a szavazáson, és támogassák a Fideszt.