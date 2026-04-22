Tíz városban rendezik meg a Nagy Táncválasztó ingyenes programsorozatát

A Táncpedagógusok Országos Szövetsége 2026. április 28. és május 3. között ismét megrendezi a Nagy Táncválasztót, amely tíz városban várja ingyenes programokkal az érdeklődőket. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy minden korosztály számára elérhetővé tegye a táncot mint örömforrást, közösségi élményt és egészséges mozgásformát.

Fotó: SIPKANE VAGI ERIKA / TOSZ

A kezdeményezés 2019-ben, a tánc világnapjához kapcsolódva indult útjára a Magyar Táncművészeti Egyetem közreműködésével. Az elmúlt években a programsorozat országos mozgalommá vált, amelyhez évről évre egyre több település és táncos közösség csatlakozik.

Az ismert jelmondat, a „Válaszd a táncot! Válassz egy táncot!” mellé idén új üzenet társul: „Táncolj az egészségedért!”. A szervezők ezzel arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a tánc egyszerre művészeti élmény, közösségi tapasztalat és a mindennapokba beépíthető mozgásforma.

Klasszikus és modern tánc

A Nagy Táncválasztó keretében az érdeklődők ingyenes táncórákon, workshopokon, bemutatókon és közösségi eseményeken vehetnek részt. A helyi tánciskolák, műhelyek és pedagógusok közreműködésének köszönhetően minden helyszín saját programmal kapcsolódik a rendezvényhez.

A klasszikus balettől a modern táncon, a néptáncon és a társastáncon át a hiphopig számos műfaj megismerhető és kipróbálható. A szervezők célja, hogy gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősebbek egyaránt megtalálják azt a mozgásformát, amely örömet és közösségi élményt adhat számukra.

A programsorozat állomásai: Szeged, Szekszárd és Makó április 28-án, Tatabánya és Székesfehérvár április 29-én, Kőszeg május 1-jén, Debrecen, Nyíregyháza és Szolnok május 2-án, Miskolc pedig május 3-án csatlakozik a rendezvényhez.