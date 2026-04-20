Berobbant a virágőrület: ezeket a növényeket pillanatok alatt elkapkodják

Az idei szezonban ismét nagy figyelem övezi a tavaszi virágok kínálatát Magyarországon. A kertekben, balkonokon és teraszokon egyre több színpompás növény jelenik meg, ahogy beköszönt a melegebb idő. A tavaszi virágok iránti kereslet alapján jól látszik: a klasszikus kedvencek továbbra is hódítanak – írja a FEOL.

Melyek a legnépszerűbb tavaszi virágok Magyarországon?

A tavaszi virágok között idén is több megszokott kedvenc dominál. Az árvácska a hűvösebb időt is jól viseli, így az egyik elsőként ültetett növény. A petúnia és a muskátli a balkonok slágerei, míg a begónia az árnyékosabb kertrészeket díszíti.

A kínálatot tovább színesíti több klasszikus és korai virágzó faj:

árvácska;

petúnia;

muskátli;

begónia;

kankalin;

százszorszép;

hunyor;

lobélia.

A tavaszi virágok trendjei alapján idén is a természetes hatású, vegyes beültetések kerülnek előtérbe, ahol többféle növény kombinációjával alakítanak ki látványos, folyamatosan virágzó kerteket és balkonokat. A színek és formák változatossága így egész szezonban fenntartja a dekoratív hatást.

Az ültetésnél ugyanakkor érdemes néhány alapvető szempontot figyelembe venni. A hajnali fagyok még meglepetést okozhatnak, ezért fontos az időjárás követése. A tavaszi virágok fejlődéséhez tápanyagban gazdag virágföld ajánlott, valamint a jó vízelvezetés is elengedhetetlen, mivel a legtöbb dísznövény nem viseli jól a pangó vizet. A balkonládákban nevelt növényeknél különösen lényeges a rendszeres öntözés, mert a föld gyorsabban kiszárad. Hidegebb éjszakák esetén ajánlott a növényeket védett helyre vinni vagy takarással óvni a fagytól.