Rózsaszirom az égből és urna a Dunán: ezek az új trendek a temetkezésben

A temetkezés hagyományos formái mellett egyre több olyan megoldás jelenik meg, amely a természetközeliséget és a különleges búcsúztatási lehetőségeket helyezi előtérbe. Ma már nemcsak a sírkert lehet az utolsó nyughely, hanem a folyók vagy akár az égbolt is. A temetkezés új formái sok család számára kínálnak méltóságteljes, mégis eltérő alternatívát a végső búcsúhoz – írja a Sonline.
Különleges temetkezési módok Magyarországon
A kegyeleti kultúra lassan, de biztosan átalakul – mondta Györki Béla, a somogyjádi temet.hu tulajdonosa, aki szerint egyre többen keresnek természetközeli megoldásokat a hagyományos temetkezési formák helyett. A változás ugyan fokozatos, de jól érzékelhető a szolgáltatások iránti érdeklődésben is.
A vízi temetkezés során a hamvakat egy teljesen lebomló bio urnába helyezik, majd a Dunára bocsátják.
Az urna nem süllyed el azonnal, hanem napokig a vízen lebeg, miközben fokozatosan feloldódik, így a hamvak a természet körforgásának részévé válnak. A búcsúztatás a folyóparton, rendezett körülmények között zajlik, ahol a hozzátartozók a víz mellett vehetnek végső búcsút szerettüktől.
Az égi temetés már mintegy másfél évtizede elérhető: a hamvakat egy repülőgéppel szórják a Duna fölé, amely ünnepélyes tiszteletkört is tesz a folyó felett.
A szórás körülbelül 50 méteres magasságban, a folyás irányát követve történik, miközben rózsaszirmok hullanak a mélybe.
Bár ezek a megoldások jelenleg inkább különlegességnek számítanak, egyre többen ismerik fel bennük a természetközeli temetkezés alternatíváját, amely lassan a hazai kegyeleti kultúra részévé válhat.
