95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Rózsaszirom az égből és urna a Dunán: ezek az új trendek a temetkezésben

Egyre több család választ természetközeli búcsút a hagyományos sírhelyek helyett. A temetkezés új formái között ma már a vízi és az égi megoldások is megjelentek Magyarországon.
A temetkezés hagyományos formái mellett egyre több olyan megoldás jelenik meg, amely a természetközeliséget és a különleges búcsúztatási lehetőségeket helyezi előtérbe. Ma már nemcsak a sírkert lehet az utolsó nyughely, hanem a folyók vagy akár az égbolt is. A temetkezés új formái sok család számára kínálnak méltóságteljes, mégis eltérő alternatívát a végső búcsúhoz – írja a Sonline

Egyre több természetközeli megoldás jelenik meg a temetkezés hagyományos formái mellett –  Fotó: Pexels

Különleges temetkezési módok Magyarországon

A kegyeleti kultúra lassan, de biztosan átalakul – mondta Györki Béla, a somogyjádi temet.hu tulajdonosa, aki szerint egyre többen keresnek természetközeli megoldásokat a hagyományos temetkezési formák helyett. A változás ugyan fokozatos, de jól érzékelhető a szolgáltatások iránti érdeklődésben is. 

A vízi temetkezés során a hamvakat egy teljesen lebomló bio urnába helyezik, majd a Dunára bocsátják. 

Az urna nem süllyed el azonnal, hanem napokig a vízen lebeg, miközben fokozatosan feloldódik, így a hamvak a természet körforgásának részévé válnak. A búcsúztatás a folyóparton, rendezett körülmények között zajlik, ahol a hozzátartozók a víz mellett vehetnek végső búcsút szerettüktől.

Az égi temetés már mintegy másfél évtizede elérhető: a hamvakat egy repülőgéppel szórják a Duna fölé, amely ünnepélyes tiszteletkört is tesz a folyó felett. 

A szórás körülbelül 50 méteres magasságban, a folyás irányát követve történik, miközben rózsaszirmok hullanak a mélybe.

Bár ezek a megoldások jelenleg inkább különlegességnek számítanak, egyre többen ismerik fel bennük a természetközeli temetkezés alternatíváját, amely lassan a hazai kegyeleti kultúra részévé válhat.

A világon egyedülálló szenzációs régészeti leletre bukkantak Magyarországon

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, a Plos One tudományos szakfolyóiratban dr. Tihanyi Balázs és munkatársai publikálták azt a X. századi feltárt sírt, amelyben egy fegyveres nő maradványait azonosították. Ez az első ismertté vált női fegyveres temetkezés a Kárpát-medencében.

 

Itt kezdhetett el temetkezni az ember

A legújabb kutatások szerint az emberek és a neandervölgyiek mintegy 120 000 évvel ezelőtt kezdték el temetni halottaikat, méghozzá nagyjából ugyanabban az időben és helyen, a Nyugat-Ázsiában található Levante térségében. Ez az egybeesés arra utalhat, hogy a két faj kulturális gyökerei közösek lehetnek, ami a temetkezési stílusukban is kiválóan megmutatkozott.

 

 

