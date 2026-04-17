Ő vezette a Tényeket Gönczi Gábor és Marsi Anikó távozása után

A Tények péntek esti adását Vitányi Judit vezette, miután a két ismert műsorvezető pihenőre vonult – írja a Blikk.

Marsi és Gönczi távozása után más vezette a TV2 Tények című műsorát

Szalai Vivien távozása után a Tényeknél is változás következett be

Mint arról korábban beszámoltunk, a TV2 néhány nappal az április 12-i országgyűlési választások után közleményben jelentette be, hogy megszűnik Szalai Vivien hírigazgatói posztja, így a csatorna a továbbiakban hírigazgató nélkül működik.

Másnap a TV2 székházában Marsi Anikó és Gönczi Gábor is bejelentették, hogy pihenni mennek, ezért a következő időszakban nem ők vezetik a csatorna hírműsorait.

A lap megkereste Gönczi Gábort, aki megerősítette az értesüléseket. Elmondása szerint közösen döntöttek úgy, hogy a mögöttük álló, rendkívül megterhelő időszak után szükségük van egy kis pihenésre.

A műsorvezető hozzátette, hogy a csatorna vezetése elfogadta kérésüket, amiért hálásak. A nézők azonban még láthatják őt a képernyőn, ugyanis a hét folyamán a Napló adásában is szerepelni fog.