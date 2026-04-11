A Terror Háza Múzeum meggyalázása nemcsak egy ikonikus budapesti emlékhely elleni rongálásként értelmezhető, hanem sokak szerint a XX. századi diktatúrák áldozatainak emlékét is sérti. A múzeum közlése szerint a történtek a péntek esti, Hősök terei koncert után történtek, és az ügyben már feljelentést is tettek. A Hősök terére hirdetett Rendszerbontó Nagykoncertet április 10-én tartották meg.

A Terror Háza Múzeum meggyalázása után felháborodás söpört végig – trágár felirat került a Hősök Falára.

A múzeum hangsúlyozta, hogy az ilyen cselekmény elfogadhatatlan egy demokratikus jogállamban, és nem maradhat következmények nélkül. A közlemény szerint a rongálás és az áldozatok emlékének meggyalázása miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek, és azt várják, hogy a hatóságok mielőbb azonosítsák az elkövetőt. A Terror Háza Múzeum hivatalos Facebook-oldalán videó is elérhető az ügyről, az intézmény közösségi oldala nyilvánosan megtalálható.

Plakátrongálás, gyújtogatás – elszabadult a pokol a Rendszerbontó Nagykoncert után

A Puzsér Róbert szervezte esemény után a Hősök terét elhagyó tömeg botrányos megnyilvánulásairól számolt be az Index.

Felháborodás a budapesti tiszás kampányesemény után: egy édesanya is megszólalt

Komoly visszhangot váltott ki a pénteki budapesti Rendszerbontó nagykoncert, ahol botrányos és elfogadhatatlan jelenetek zajlottak. Bohár Dániel Balassagyarmaton kérdezett meg egy édesanyát az eseményekről.