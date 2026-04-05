Baranya vármegye lehet a következő terrorkísérlet célpontja?

Nagy rombolóerejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyújtózsinórokat találtak a Török Áramlatnál a magyar határ közelében – közölte a szerb elnök. Alekszandar Vucsics telefonon tájékoztatta Orbán Viktort vasárnap a terrorcselekmény meghiúsításáról. Ez az Oromhegyesnél húzódó, Magyarországra vezető gázvezeték, a Déli áramlat, amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna.
Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, közösségi oldalán számolt be arról, hogy mindez Magyarkanizsán emberéleteket is veszélyeztetett volna, és egyben Orbán Viktor megbuktatásának az eszközének is tekinthető. Orbán Viktor miniszterelnök emiatt össze is hívta a védelmi tanácsot.
Terrorcselekmény lehet Baranyában?
Baranya vármegyében ugyanakkor a történtek után nem biztos, hogy nyugodtak lehetünk: egy másik fontos gázvezeték ugyanis Drávaszerdahelynél lép be a Magyarországra, ez biztosítja a horvát-magyar összeköttetést. Ennek folytatását indította el a horvát kormány, amely 2025 elején stratégiai beruházási projektté nyilvánította a krki LNG-terminál projektjéhez kapcsolódó infrastruktúrát. Tehát mindkét ország számára kulcsfontosságú létesítményről van szó, hívta fel a figyelmet a bama.hu.
Az olajkutaknak is stratégiai jelentőségük van
Mint ismert, már az 1900-as évek második felében végeztek Baranya vármegyében is olaj- és földgáz próbafúrásokat. A kutatások célja az volt, hogy feltérképezzék a Dél-Dunántúl lehetséges lelőhelyeit. Az akkori munkák után inkább a magyarországi földtani ismereteink bővültek, a Szigetvártól nem messze található településeken kisebb lelőhelyeket is felfedeztek, de a régió akkor nem vált jelentős olajkitermelő területté. Ez azonban néhány éve gyökeresen megváltozott. Egy amerikai hátterű cég ugyanis elindította az olajkitermelést a környéken, és 2018 óta három község, Gyöngyösmellék, Kétújfalu és Várad iparűzési bevétele elképesztő módon megugrott. Ugyanakkor ezek a kutak is a jelenlegi kiélezett helyzetben stratégiai fontossággal bírnak.
Rendkívüli készültség a magyar határon – mutatjuk, hol találták a robbanóeszközöket
Komoly biztonsági készültséget váltott ki a szerb–magyar határ közelében talált veszélyes eszközök ügye. A robbanóanyag egy, a két országot összekötő kritikus gázinfrastruktúra közelében került elő, ezért a szerb és a magyar hatóságok is kiemelten kezelték az esetet.
A szerbiai biztonsági erők terrortámadást hiúsítottak meg Oromhegyesnél
Magyarországra vezető gázvezeték elleni támadást terveztek. Ez a Déli áramlat, amelynek megrongálása Szerbia és Magyarország gázellátását is ellehetetlenítette volna – írta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Facebook-oldalán a vasárnapi terrortámadás meghiúsítása kapcsán.