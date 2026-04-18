tesztoszteronszint

Sok a tévhit a tesztoszteronról – pedig nem így működik az izomépítés

Egyre többen próbálják természetes módon „felturbózni” a tesztoszteronszintjüket – például cinkben és magnéziumban gazdag ételekkel – abban a reményben, hogy így gyorsabban építhetnek izmot. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb a tesztoszteronnal kapcsolatban.
A tesztoszteron valóban kulcsszerepet játszik az izomfejlődésben, de nem csak az számít, mennyi van belőle a szervezetben – írja a The Guardian

Az edzés is befolyásolhatja a tesztoszteronszintet – Fotó: Unsplash
Tesztoszteronszint: gyors megoldással nincs tartós eredmény

Legalább ennyire fontos, hogy a test hogyan reagál rá. Ebben az úgynevezett androgén receptoroknak van szerepük, amelyek lehetővé teszik, hogy a hormon kifejtse hatását az izmokra. Ezek száma nagyrészt genetikai adottság, bár működésüket az életmód – például az edzés – is befolyásolhatja. 

A szakértők szerint a legtöbb embernél a tesztoszteronszint viszonylag szűk tartományban mozog, így a kisebb, étrenddel vagy edzéssel elért változások nem hoznak látványos izomnövekedést. 

Jelentős hatás inkább szélsőséges esetekben figyelhető meg: például anabolikus szteroidok használatakor, amikor a hormonszint mesterségesen extrém magas lesz, vagy épp ellenkezőleg, nagyon alacsony értékeknél, amikor izomvesztés is felléphet.

A legtöbb ember számára azonban az izomépítés alapjai nem változnak: rendszeres edzés, megfelelő táplálkozás és türelem. A gyors megoldások helyett továbbra is ezek jelentik a valódi eredmények kulcsát.

A férfi hormonháztartás egyensúlya az egészség alapja. Az alacsony tesztoszteron nemcsak a fizikai teljesítményt, hanem a hangulatot, a libidót és az életminőséget is rontja.

A magas tesztoszteronszint nem növeli a libidót

A férfiaknál a libidó csökkenését általában a tesztoszteron csökkenésének tulajdonítják, ami sok férfit arra késztet, hogy edzőterembe járjon vagy kiegészítse az étrendjét abban a reményben, hogy az extra tesztoszteron majd „lendületet ad neki”. 

 

