Sok a tévhit a tesztoszteronról – pedig nem így működik az izomépítés

A tesztoszteron valóban kulcsszerepet játszik az izomfejlődésben, de nem csak az számít, mennyi van belőle a szervezetben – írja a The Guardian.

Az edzés is befolyásolhatja a tesztoszteronszintet

Tesztoszteronszint: gyors megoldással nincs tartós eredmény

Legalább ennyire fontos, hogy a test hogyan reagál rá. Ebben az úgynevezett androgén receptoroknak van szerepük, amelyek lehetővé teszik, hogy a hormon kifejtse hatását az izmokra. Ezek száma nagyrészt genetikai adottság, bár működésüket az életmód – például az edzés – is befolyásolhatja.

A szakértők szerint a legtöbb embernél a tesztoszteronszint viszonylag szűk tartományban mozog, így a kisebb, étrenddel vagy edzéssel elért változások nem hoznak látványos izomnövekedést.

Jelentős hatás inkább szélsőséges esetekben figyelhető meg: például anabolikus szteroidok használatakor, amikor a hormonszint mesterségesen extrém magas lesz, vagy épp ellenkezőleg, nagyon alacsony értékeknél, amikor izomvesztés is felléphet.

A legtöbb ember számára azonban az izomépítés alapjai nem változnak: rendszeres edzés, megfelelő táplálkozás és türelem. A gyors megoldások helyett továbbra is ezek jelentik a valódi eredmények kulcsát.

