Teljes káosz a belvárosban: náci egyenruhások mindenhol – de mi áll mögötte?

Nem mindennapi jelenetek zajlottak Budapest belvárosában, ahol a The Nightingale forgatás miatt a Múzeum körút és a Károlyi-kert környéke igazi történelmi filmhelyszínné változott. A járókelők második világháborús dzsipeket, korabeli díszleteket és náci egyenruhás szereplőket láthattak, ami első pillantásra sokakat alaposan meglephetett – írja a Blikk.

The Nightingale forgatás Budapesten: ezért lepték el náci egyenruhások a környéket

Novai Gábor zenész is testközelből élte át a különös jelenetet. Elmondása szerint reggel kinézett az ablakon, és hirtelen azt látta, mintha egy másik korszakba csöppent volna. A kamerák láttán azonban gyorsan egyértelművé vált: nem valódi katonai jelenetről, hanem hollywoodi filmforgatásról van szó.

A városrész azért alakult át, mert itt készülnek a The Nightingale című történelmi filmdráma jelenetei. A produkcióban Elle Fanning, Dakota Fanning és az Oscar-díjas Mark Rylance is szerepet kapott. A történet két francia nővérről szól, akiket a második világháború eseményei szakítanak el egymástól.

A film várhatóan 2027-ben kerülhet a mozikba, a forgatás pedig nemcsak Budapesten, hanem Szentendrén is folytatódik. Ott a belváros egy 1940-es évekbeli, németek által megszállt francia kisvárost idéz majd meg.

A helyiek életét ugyanakkor alaposan felforgatta a munka: parkolási korlátozások, lezárt utcák és időszakos forgalomkorlátozások is nehezítették a mindennapokat. Novai Gábor szerint korábban már az is előfordult, hogy majdnem elszállították az autóját egy forgatás miatt.

Mi minden történhet egy filmforgatáson? Ezekből a filmekből kiderül!

Karácsonykor került a mozikba az Anakonda című vígjáték, amelynek főhősei filmrajongók, akik az eredeti, Jennifer Lopez főszereplésével készült filmet szeretnék újra megcsinálni, ám egy valódi óriáskígyó megjelenésével már az életükért kell küzdeniük. A filmforgatás misztériumát már számos, izgalmas alkotás feldolgozta már korábban is.

Halálos medvetámadás történt egy hollywoodi filmforgatáson

Hosszú éveken át dolgozott vadállatokkal az idomár, mielőtt tragikus baleset érte. A tapasztalt tréner egy reklámfelvétel közben került végzetes helyzetbe, amikor a medve váratlanul rátámadt.