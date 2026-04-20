Nyugdíjba küldték a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársát – 1200 bevetést tudhat maga mögött

A rendőrségi karrier mögött komoly felkészítés áll: Tico már kölyökkorától speciális képzésben részesült. Két év intenzív tréning után kezdte meg aktív szolgálatát, amely során kilenc éven át dolgozott a rendőrség kötelékében. Származása is előrevetítette sorsát: mindkét szülője szolgálati kutya volt, így már szinte „hivatásának” született - írja a Blikk.

Nyugdíjazása után a legtöbb szolgálati kutyához hasonlóan Tico is a gazdájánál marad.

Fotó: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Nyugdíjba vonult Tico



A kiképzés során nemcsak az alapvető engedelmességi feladatokat sajátította el, hanem a kábítószer-kereséshez szükséges speciális készségeket is. Már fiatalon kitűnt társai közül, és hamar bebizonyosodott, hogy kivételes érzéke van a rejtett anyagok felkutatásához. Pályafutása során nem volt számára elérhetetlen rejtekhely: számtalan sikeres akció fűződik a nevéhez, köztük egy kiemelkedő fogás, amikor több mint 60 kilogramm, jelentős értékű kábítószert segített megtalálni.

Tico 2019-ben került a Nemzeti Nyomozó Iroda állományába, ahol gyorsan az egység egyik meghatározó tagjává vált.

Nemcsak szakmai teljesítménye miatt vált elismertté, hanem különleges természete miatt is: jelenléte sokszor még a gyanúsítottakból is elismerést váltott ki. A rendőrség kommunikációs vezetője szerint Tico mindig rendkívüli lelkesedéssel végezte munkáját, ám az évek során a folyamatos terhelés nyomot hagyott rajta. Bár fizikai állapota már nem teszi lehetővé a további bevetéseket, várhatóan még hosszú, nyugodt évek állnak előtte. A rendőrkutyák szolgálati ideje általában 6–10 év, amelyet az egészségi állapot és a feladat jellege is befolyásol.

Tico esetében a szakemberek egy plusz évet is indokoltnak láttak, így összesen 11 évet tölthetett aktív szolgálatban.

Tico története méltó folytatása annak a hagyománynak, amelyet elődje, a legendás Kántor nevű kutya képviselt. Bár minden korszaknak megvannak a maga hősei, Tico teljesítménye és odaadása biztosan emlékezetes marad a rendőrség történetében.