Deák Dániel leleplezte a Tisza Pártot – őket képviselik valójában

A 2026-os országgyűlési választás közeledik, és a tét egyre csak nő. Deák Dániel kendőzetlenül osztotta meg véleményét, a „budai elit pártjáról” – azaz a Tisza Pártról – akik a budai elit érdekeit képviselik, Magyar Péter vezetésével.

Magyar Péter és a Tisza Párt nem elég, hogy Brüsszel bérence, de még a budai elit pártja is

Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

„A Tisza Párt valójában a budai elit pártja”

Fontos azt is kiemelni, hogy a párt több szereplője nem támogatja a rezsicsökkentés fenntartását.

Hiszen aki a több tízmilliós Porschét megengedheti magának, annak teljesen mindegy, mennyit fizet rezsire vagy a benzinkutakon

– írja Deák Dániel a bejegyzésében, illetve egyértelművé teszi:

a hétköznapi emberek számára továbbra is a Fidesz jelent biztos választást.