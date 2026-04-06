A Tisza Párt új energiapolitikája megrengeti a háztartásokat – vélik a szakértők

Nemrég nyilvánosságra került egy dokumentum, amely a Tisza Párt energiaátállási elképzeléseit vázolja fel. A szakértők szerint a tervezet nem csupán szakpolitikai irányváltást jelentene, hanem komoly pénzügyi megrázkódtatást is okozhat a lakosságnak.

A Tisza Párt vezetője, Magyar Péter nem a magyar családok érdekeit fogja nézniaz energiapolitikában

Hortay Olivér energetikai szakértő szerint például az orosz energiahordozóktól való leválás és a jelenlegi védőintézkedések felszámolása rövid távon az ellátás szűkülésével, hosszabb távon pedig jelentős áremelkedéssel járna. Magyarországon a rezsicsökkentett áram‑ és gáztarifák eddig a legalacsonyabbak közé tartoztak az Európai Unióban – a fővárosban például a díjak vásárlóerőt figyelembe véve is kifejezetten kedvezőek voltak más uniós nagyvárosokhoz képest. A mostani vita tehát nem csupán elméleti: millióknak számít, hogy maradnak‑e a hatóságilag támogatott tarifák, vagy ettől megszabadulva a piaci árak érvényesülnek – írja a Világgazdaság.

Egyértelmű a Tisza Párt irányvonala

A bírálók attól tartanak, hogy a Tisza‑irányvonal eltörölné a rezsicsökkentést, megszüntetné a védett üzemanyagárat, és a piaci mechanizmusokra bízná a tarifák alakulását. Ez a családok számára gyorsan érezhető többletköltséget jelentene: egyes számítások szerint akár több százezer, éves szinten pedig akár a milliós nagyságrendet is elérhetné a kiadások növekedése – nemcsak a villany és gáz területén, hanem az üzemanyag és élelmiszerek árában is.

A vita persze nemcsak szakmai, hanem erősen politikai is: a kormánypárti politikusok azt hangsúlyozzák, hogy a rezsicsökkentés megőrzése nemcsak gazdasági, hanem társadalmi stabilitási kérdés, míg a Tisza Párt szerint a piaci alapú energiagazdálkodás hosszabb távon versenyképesebb és fenntarthatóbb megoldás lehet – amennyiben megfelelő devizaforrásokkal és infrastrukturális beruházásokkal párosul. Az energiapolitika kérdése így nem csupán gazdasági ügy – a kampány egyik legfeszültebb csataterein folyik, és a magyar háztartások milliói számára komoly téttel bír.