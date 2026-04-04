Torma húsvétra: így készül a tökéletes házi tormakrém

A tavasz és a húsvéti ünnepi menü szinte elképzelhetetlen a jellegzetesen csípős ízű torma nélkül. Ez a hagyományos zöldség nemcsak a magyar konyha kedvelt alapanyaga, hanem rendkívül egészséges is. A torma vírus-, baktérium- és gombaellenes hatásáról ismert, emellett segítheti az emésztést és támogathatja az immunrendszert is.

Milyen az ideális torma?

Az ideális torma friss, kemény állagú és erőteljes aromájú. Héja világosbarna, belseje pedig hófehér színű. A jó minőségű torma reszelve intenzív illatú és csípős, de nem keserű.

A frissesség különösen fontos, mert a torma aromája gyorsan csökkenhet, ha hosszabb ideig tárolják vagy feldolgozzák.

A torma összetétele és jótékony hatásai

A torma gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. Többek között C-vitamint, rostot és antioxidánsokat is tartalmaz.

Fogyasztása több szempontból is hasznos lehet:

vírus-, gomba- és baktériumölő hatású

erősítheti az immunrendszert

segíti az emésztést a magas rosttartalma miatt

támogatja a keringési rendszert

hozzájárulhat a vér, a máj és a vesék tisztításához.

Érdekességek a tormáról

A torma csípős ízét az úgynevezett mustárolaj-glikozidok adják, amelyek reszeléskor szabadulnak fel. Minél frissebb a torma, annál intenzívebb az íze.

Így készül a tökéletes házi tormakrém

Házi krémes torma húsvétra

A torma könnyen elkészíthető krém formájában is, amely kiválóan illik sonkához, főtt tojáshoz vagy kalácshoz.

Hozzávalók

1 db torma

½ db alma

2 dl víz

csipet só

2 teáskanál méz

2 evőkanál ecet

Torma elkészítése:

A tormát és az almát meghámozzuk, majd lereszeljük vagy robotgépben felaprítjuk. A vízhez hozzáadjuk a sót, a mézet és az ecetet, majd alaposan összekeverjük. A mézes-ecetes keveréket az almás-tormás masszára öntjük, majd jól összekeverjük. Ha darabosan szeretjük, már fogyasztható is, ha viszont krémesebb állagot szeretnénk, robotgéppel pürésítsük.

A házi tormakrém hűtőben néhány hétig eltartható.

Cikkünk a Mindmegette tartalma alapján készült.