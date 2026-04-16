Öt éve hunyt el Törőcsik Mari, a nemzet ikonja, aki megváltoztatta a magyar színjátszást

Törőcsik Mari már egészen fiatalon berobbant a magyar filmművészetbe: a legendás Körhinta című filmben nyújtott alakítása azonnal nemzetközi figyelmet hozott számára. Innentől kezdve nem volt megállás: színházban és filmekben egyaránt maradandót alkotott.
Olyan korszakos művekben szerepelt, mint:
- Körhinta
- Szerelem
- Déryné, hol van?
- Hanussen
Minden szerepében képes volt valami egészen különlegeset adni: egyszerre volt törékeny és erős, hétköznapi és felemelő.
A közönség a szívébe zárta Törőcsik Marit
Kevés olyan művész volt Magyarországon, akit ennyire egyöntetű szeretet övezett. Törőcsik Mari nem csupán színésznő volt – ő maga volt a „magyar nő” sokak szemében: esendő, mégis rendíthetetlen.
Alakításai nemcsak szórakoztattak, hanem gondolkodásra is késztettek. Filmjei és színházi szerepei gyakran tükrözték a magyar társadalom nehézségeit, traumáit és reményeit. Emiatt generációk érezték úgy, hogy „közülük való”.
Díjak, amelyek egy kivételes pályát igazolnak
Kevés magyar művész mondhatja el magáról, hogy ennyi rangos elismerést kapott:
- Kossuth-díj (többször is)
- Nemzet Színésze cím
- Cannes-i Filmfesztivál díja – a Szerelem című filmért
- Prima Primissima-díj
- Magyar Szent István-rend
Ezek az elismerések nemcsak tehetségét, hanem hatását is bizonyítják: Törőcsik Mari a magyar kultúra egyik alappillérévé vált, a szakma és a közönség egyaránt a legnagyobbak között tartotta számon.
Viharos szerelem és családi élet
A színésznő magánélete legalább annyira szenvedélyes volt, mint a szerepei. Első házassága adminisztratív funkciójú volt, mindössze három hétig tartott. Második férje Bodrogi Gyula (1956-1964 között) volt, akivel a magyar művészvilág egyik legismertebb párját alkották.
Később azonban útjaik különváltak, és Törőcsik Mari új társat talált: hosszú éveken át élt együtt Maár Gyula filmrendezővel (1972-2013 között), aki nemcsak férje, hanem alkotótársa is volt. Egy lányuk született, Maár Teréz, aki szintén a művészi pályát választotta. Az 1970-es években egy vietnámi kisfiút fogadtak örökbe, és neveltek. A Son névre hallgató fiatalember később visszatért Vietnámba.
Törőcsik Mari három évig élt együtt Tordy Géza színművésszel (1964-1967), illetve egy évig Iglódi István színész-rendezővel is összejött, kapcsolatukat azonban nem vállalták nyilvánosan.
Egészségi állapota fokozatosan visszavonulásra kényszerítette
Az élete utolsó szakaszát súlyos egészségügyi problémák határozták meg. Szívproblémák, tüdőbetegségek és több komoly műtét is nehezítette mindennapjait. Hosszú időre vissza kellett vonulnia a nyilvánosságtól. Állapota egyre romlott, gyakran kórházi kezelésre szorult, és egyre ritkábban tudott színpadra állni. Bár hatalmas akaraterővel küzdött, szervezete végül feladta a harcot. 85 esztendősen bekövetkezett halála előtt már visszavonultan élt a vas vármegyei Velem településen, de a közönség szeretete végig elkísérte.
A nő, aki több volt, mint színésznő
Törőcsik Mari nemcsak a színpadon hagyott nyomot, hanem emberi történetével is: szerelmei, veszteségei, küzdelmei mind hozzájárultak ahhoz, hogy a közönség ennyire közel érezze magához. Egy ország nemcsak a művészt gyászolta – hanem a nőt is, akinek az élete maga volt a dráma.
Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész hosszú betegeskedés után, életének 86. évében meghalt.
Törőcsik Mari, a legnagyobb magyar filmszínésznő
A 85 évesen meghalt Törőcsik Mari több mint hat évtizeden át volt a magyar filmművészet meghatározó színésznője – a még főiskolásként forgatott Fábri-remekmű Körhintától (1956) Mészáros Márta Aurora Borealis – Északi fény (2017) című drámájáig mintegy 180 filmben és tévéjátékban szerepelt, s azon kevés magyar színészek közé tartozik, akinek tehetségét a rangos cannes-i filmfesztiválon is elismerték (ráadásul kétszer is).