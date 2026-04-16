Öt éve hunyt el Törőcsik Mari, a nemzet ikonja, aki megváltoztatta a magyar színjátszást

Törőcsik Mari már egészen fiatalon berobbant a magyar filmművészetbe: a legendás Körhinta című filmben nyújtott alakítása azonnal nemzetközi figyelmet hozott számára. Innentől kezdve nem volt megállás: színházban és filmekben egyaránt maradandót alkotott.

Törőcsik Mari egyszerre volt törékeny és erős, hétköznapi és felemelő

Olyan korszakos művekben szerepelt, mint:

Körhinta

Szerelem

Déryné, hol van?

Hanussen

Minden szerepében képes volt valami egészen különlegeset adni: egyszerre volt törékeny és erős, hétköznapi és felemelő.

A közönség a szívébe zárta Törőcsik Marit

Kevés olyan művész volt Magyarországon, akit ennyire egyöntetű szeretet övezett. Törőcsik Mari nem csupán színésznő volt – ő maga volt a „magyar nő” sokak szemében: esendő, mégis rendíthetetlen.

Alakításai nemcsak szórakoztattak, hanem gondolkodásra is késztettek. Filmjei és színházi szerepei gyakran tükrözték a magyar társadalom nehézségeit, traumáit és reményeit. Emiatt generációk érezték úgy, hogy „közülük való”.

Díjak, amelyek egy kivételes pályát igazolnak

Kevés magyar művész mondhatja el magáról, hogy ennyi rangos elismerést kapott:

Kossuth-díj (többször is)

Nemzet Színésze cím

Cannes-i Filmfesztivál díja – a Szerelem című filmért

Prima Primissima-díj

Magyar Szent István-rend

Ezek az elismerések nemcsak tehetségét, hanem hatását is bizonyítják: Törőcsik Mari a magyar kultúra egyik alappillérévé vált, a szakma és a közönség egyaránt a legnagyobbak között tartotta számon.

Viharos szerelem és családi élet

A színésznő magánélete legalább annyira szenvedélyes volt, mint a szerepei. Első házassága adminisztratív funkciójú volt, mindössze három hétig tartott. Második férje Bodrogi Gyula (1956-1964 között) volt, akivel a magyar művészvilág egyik legismertebb párját alkották.

Később azonban útjaik különváltak, és Törőcsik Mari új társat talált: hosszú éveken át élt együtt Maár Gyula filmrendezővel (1972-2013 között), aki nemcsak férje, hanem alkotótársa is volt. Egy lányuk született, Maár Teréz, aki szintén a művészi pályát választotta. Az 1970-es években egy vietnámi kisfiút fogadtak örökbe, és neveltek. A Son névre hallgató fiatalember később visszatért Vietnámba.