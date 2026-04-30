Tóth Andi új külseje sokkolta a netet: „Mi történt vele?”

Tóth Andi ismét felkavarta az állóvizet: a legújabb Instagram-posztjaiban egy merész, csipkés barna bodyban látható, amelyet egy színben harmonizáló zakóval és magas sarkúval tett teljessé. A Tóth Andi új megjelenése azonnal magára vonta a figyelmet — nemcsak az öltözék miatt, hanem azért is, mert sokak szerint az énekesnő látványosan lefogyott – írja a Blikk.

Tóth Andi új fotói megosztották a követőket: sokan dívának látják, mások viszont az egészsége miatt aggódnak.

Fotó: MW Bulvár

Tóth Andi kommentháború: dicséret és aggodalom egyszerre

A kommentmező pillanatok alatt megtelt reakciókkal. Sokan egyenesen „dívának” nevezték, mások az önazonosságát és bátorságát emelték ki, és szívek ezreit hagyták a poszt alatt. Ugyanakkor egyre több olyan hozzászólás is megjelent, amelyben a rajongók az énekesnő egészségi állapotáért aggódnak.

Többen úgy fogalmaztak, hogy Tóth Andi már túl vékony, és attól tartanak, hogy ez hosszabb távon komoly problémákhoz vezethet. Egyes kommentelők kifejezetten arra kérték, hogy figyeljen oda magára, és ha szükséges, kérjen segítséget. Volt, aki csak ennyit írt: „Egyél!!!!!”, míg mások hosszabb üzenetben próbálták felhívni a figyelmét arra, hogy mennyire fontos az egészsége.

A helyzetet tovább élezi, hogy a közösségi médiában gyakran megjelenő „testkép vita” most is előkerült. Míg egyesek szerint mindenki úgy néz ki jól, ahogy jól érzi magát a bőrében, addig mások szerint vannak olyan határok, ahol már nem lehet szó nélkül elmenni az egészség kérdése mellett.

Tóth Andi egyelőre nem reagált a kritikákra vagy az aggodalmakra, és továbbra is aktívan posztol közösségi oldalain. Az azonban biztos, hogy a róla készült új fotók ismét komoly hullámokat indítottak el — és a vita még messze nem ért véget.

