Tóth Gabit leváltották a zsűriben – váratlan név érkezik a helyére

Nem tér vissza a Megasztár zsűrijébe Tóth Gabi, helyét Dallos Bogi veszi át a következő évadban – tájékoztat a Blikk.

Tóth Gabi távozása új korszakot hozhat a műsorban - Fotó: MW Bulvár

Puskás-Dallos Bogi váltja le Tóth Gabit

Az új zsűritag, Dallos Bogi hangsúlyozta, hogy más szemléletet szeretne képviselni: célja nem a kritika, hanem a tehetségek támogatása és építése. Elmondása szerint a felkérés meglepte, ugyanakkor személyes kötődése is van a műsorhoz, hiszen korábban rajongóként követte a Megasztár ikonikus pillanatait.

Bogi számára nem ismeretlen a zsűriszerep, hiszen korábban tehetségkutatóban már szerzett tapasztalatot. A mostani feladat azonban új kihívást jelent számára, amelyben saját generációjával együtt dolgozhat majd. Kiemelte: a versenyzőktől elsősorban hitelességet vár, és azt, hogy merjenek önmaguk lenni.

A zsűri összetétele is különleges helyzetet teremt: a műsorban továbbra is szerepet kap Herceg Erika, így a női zsűritagok közül ketten lesznek jelen az új évadban. A produkció ezzel új dinamika felé mozdulhat el.

A háttérben több tényező is állhat: sajtóértesülések szerint Tóth Gabi korábbi megszólalásai és a körülötte kialakult megosztó megítélés is szerepet játszhatott a döntésben. Ugyanakkor a csatorna és az énekesnő sem adott részletes magyarázatot a váltásra.