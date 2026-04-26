Tóth Gabi és Tóth Vera között nagy a feszültség, édesanyjuk már tudja a megoldást

Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata az elmúlt időszakban több konfliktus miatt is feszültté vált. A két ismert énekesnő régóta másként lát bizonyos szakmai és közéleti kérdéseket, ezek a különbségek pedig egy időre eltávolították őket egymástól. Gabi korábban arról beszélt, hogy voltak időszakok, amikor hónapokig nem szóltak egymáshoz, mert mindketten ragaszkodtak a saját igazukhoz.

A legutóbbi nagyobb vita a Megasztár körül robbant ki, amelyben Tóth Gabi zsűritagként szerepelt. Vera élesen bírálta a műsort, kijelentései pedig mélyen érintették húgát. A szakmai nézetkülönbségek mellett a politika is újabb terhet rakott a testvéri kapcsolatra: Gabi a Fidesz kampányában vállalt szerepet, míg Vera a TISZA pártot támogatta. Vera később arról is beszélt, hogy pszichológus segítségét kérte, mert nehezen tudta feldolgozni testvére döntéseit és azok következményeit.

A viták ellenére mindketten hangsúlyozták, hogy a testvéri szeretet megmaradt közöttük. Gabi úgy fogalmazott, hogy egy vérből valók, Vera pedig arról beszélt, hogy a családot nem lehet megválogatni, de azt igen, hogyan viszonyulunk egymáshoz.

Édesanyjuk, Erika továbbra is szeretné összetartani a családot. Szerinte a béküléshez sokszor elég egy tányér finom húsleves és egy őszinte, nagy beszélgetés – írja a Blikk.

A testvéri kapcsolat sokszor próbára tehető, ha komoly nézetkülönbségek jelennek meg. A Tóth Vera megszólalása most új fényt vet arra, hogyan kezeli húga politikai szerepvállalását és a körülötte kialakult helyzetet.

Változás jön a Megasztár zsűrijében, ami sok nézőt meglephet. Tóth Gabi nem folytatja a műsort, helyére egy ismert fiatal énekesnő érkezik, aki új szemléletet ígér. A döntés hátteréről egyelőre kevés konkrétum ismert, de a váltás már most komoly visszhangot váltott ki.