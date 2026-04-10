Tóth Gabi egyértelmű üzenetet küldött – ezt látni kell

Videóban állt ki Orbán Viktor mellett az énekesnő a kampány hajrájában. Tóth Gabi arról beszélt, hogy számára Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb, ezért a miniszterelnökre adja a szavazatát.
A nyilvánosan is terjedő videóban Tóth Gabi úgy fogalmazott: anyaként és nőként olyan világot szeretne maga után hagyni, amelyben békében nőhetnek fel a gyerekek, ezért Orbán Viktorra szavaz. A megszólalás a 2026. április 12-i országgyűlési választás előtti napokban került nyilvánosságra.
Tóth Gabi a békével és a biztonsággal indokolta döntését
Az énekesnő üzenetének középpontjában a béke és a biztonság állt. A videó végén egyértelműen jelezte politikai álláspontját is, amikor azt mondta, hogy
Orbán Viktorra fog szavazni.
