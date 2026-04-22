Tóth Gabi és a nővére között teljesen elmérgesedett a viszony

A Tóth Gabi körüli botrányok, a magánéleti fordulatok és a politikai különbségek egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a nővérek között mára szinte teljesen megszakadt a kommunikáció – írja a Blikk.

Mi vezetett a Tóth Gabi és Tóth Vera közötti konfliktushoz?

Már 2012-ben is volt nyilvános konfliktus köztük, amikor közös fellépések miatt alakult ki vita. Azóta több hullámvölgy is jellemezte a kapcsolatukat.

A válás és az új kapcsolat körüli helyzet, valamint a Megasztár kapcsán tett kritikák is feszültséget okoztak. Vera nyilvánosan bírálta a műsort, ami érzékenyen érinthette Gabit, aki zsűritagként szerepelt benne.

A politika is közbeszólt Tóth Gabi és nővére között?

Míg Tóth Gabi nyíltan a Fidesz mellett állt ki, addig Vera a változás mellett tette le a voksát. Ez a különbség komoly családi vitához vezetett, amely után gyakorlatilag megszűnt köztük a kommunikáció.