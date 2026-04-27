Visszavonul Tóth Gabi: meghökkentő bejelentést tett

Tóth Gabi visszavonul egy időre a nyilvánosságtól, erről saját közösségi oldalán beszélt egy videóban. Az énekesnő hangsúlyozta, hogy ez lesz az utolsó megszólalása a témában, és tudatosan szeretné lezárni az elmúlt időszakot. Tóth Gabi szerint most csendre és feltöltődésre van szüksége – írja a Blikk.

Tóth Gabi egy időre visszavonul a nyilvánosságtól

Tóth Gabi bejelentette: ez volt az utolsó videója egy időre

Tóth Gabi vasárnap esti videójában őszintén beszélt az elmúlt időszak nehézségeiről és arról, miért döntött a visszavonulás mellett. Mint mondta, napok óta gondolkodott azon, hogy megszólaljon-e még egyszer, végül azonban úgy érezte, fontos lezárnia a történteket. A videóban hangsúlyozta, hogy nem szeretne több nyilatkozatot tenni a témában, és most a háttérbe húzódik.

Egyszerűen csak anya vagyok, és jól esett kizárni a közösségi médiát és a családomra koncentrálni

– fogalmazott az énekesnő.

Tóth Gabi arról is beszélt, hogy lelkileg megviselték az elmúlt hónapok történései, és úgy érzi, most van itt az ideje annak, hogy új alapokra helyezze az életét. Elmondása szerint a következő időszakban tudatosan visszavonul, és a csendet választja, ugyanakkor a zene továbbra is fontos kapaszkodó marad számára, amely erőt ad a mindennapokhoz.