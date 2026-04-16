Változás! Óriási átszervezés kezdődik a TV2-nél

A TV2 bejelentette: megszűnik Szalai Vivien posztja, a csatorna hírigazgató nélkül folytatja a továbbiakban – tájékoztat az Index a TV2 közleménye alapján.

A TV2 néhány nappal az országgyűlési választások után közleményt adott ki, amely szerint Vaszily Miklós vezérigazgató felmenti pozíciójából Szalai Vivient. A TV2 Csoport hírigazgatója 2016 februárja óta látta el pozícióját.

A működési modellt az Index információi szerint átalakítják. A vezetői struktúra egyszerűsödik, és integrálásra kerülnek a hírszerkesztőségi feladatok. Emiatt a hírigazgatói feladatkör a továbbiakban nem önálló vezetői pozícióként működik tovább.

