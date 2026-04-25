Titokzatos lombiklabor a semmi közepén – döbbenetes, mi maradt belőle – galéria

Valahol Tolna vármegyében található egy elhagyatott telep. Egykor komoly szerepet töltött be a hazai mezőgazdaságban, hiszen mesterséges megtermékenyítő állomásként működött, ahol tenyészbikákat tartottak, és innen látták el a környék – sőt, az ország – gazdaságait genetikai mintákkal. A duol.hu urbex fotókat közölt az elhagyatott állattenyésztő telepről.

Fantasztikus urbex fotók készültek az egykor mesterséges megtermékenyítési állomásként üzemelő telepről – Fotó: Yvette Urbex / Facebook

Urbex képeken a mesterséges megtermékenyítő

A telep nem egyszerű állattartó hely volt, hanem egyfajta korabeli „biotechnológiai központ”. A bikáktól gyűjtött mintákat laboratóriumi körülmények között vizsgálták, ellenőrizték és tárolták. Innen indult útjára az az értékes genetikai anyag, amely hozzájárult a hazai szarvasmarha-állomány fejlesztéséhez. A rendszer precízen működött: a megfelelő genetika kiválasztása kulcsfontosságú volt a tejhozam, az ellenálló képesség és az állomány minőségének javításában. Ez a hely tehát nemcsak egy telep volt, hanem a mezőgazdasági fejlődés egyik fontos állomása.

Üres istállók, rozsdás emlékek

Az egyik urbex fotón egy hosszú, fedett istállót látunk. A két oldalon sorakozó bokszokat rozsdás fémkorlátok választják el egymástól, ahol egykor a tenyészbikák álltak. A tetőszerkezet még tartja magát, de minden más az enyészeté. A középső folyosón szétdobált deszkák és régi berendezések maradványai hevernek, mintha csak tegnap hagyták volna ott őket – pedig már évtizedek telhettek el. A látvány egyszerre nyomasztó és lenyűgöző. A funkcionalitásra tervezett tér most üres, mégis szinte „érezni” lehet benne az egykori életet.

Egy elfeledett labor nyomai

Láthatunk olyan fotót, ahol már egy másik világ tárul elénk, egykori laboratóriumi eszközök hevernek szanaszét egy asztalon. Műanyag mintavételi eszközök, feliratozott csövek, egy infúziós palack. Minden arra utal, hogy itt egykor komoly munka folyt. A rendezetlenség és a por viszont már a jelen lenyomata, a tudományos precizitást felváltotta a pusztulás.

Papírhegyek és múltba zárt történetek

A fotók között láthatunk egy olyat is, ahol egy kisebb helyiségben hatalmas kupacokban állnak az iratok, dossziék, könyvek. A falakon még mindig ott lógnak a szarvasmarhákról készült képek. A papírok között valószínűleg évtizedek munkája rejtőzik, tenyésztési adatok, jegyzőkönyvek, laboreredmények. Olyan információk, amelyek egykor értéket jelentettek, ma viszont már csak az enyészet részei. A szoba szinte roskadozik a múlt súlya alatt.