Alekszandar Vucsics: Egy katonai rendfokozattal rendelkező migráns készült támadásra a Török Áramlat ellen

Utolsó vacsora újragondolva – pizzán tálalták a bibliai fogást

Egy budapesti pizzéria különleges fogással idézi meg a múltat. Az utolsó vacsora inspirálta pizza bibliai és történeti forrásokra épül, modern köntösben.
Egy budapesti pizzéria az utolsó vacsora feltételezett menüjét idéző fogást mutatott be, amely a zsidó pészah hagyományaira épül.

Az utolsó vacsora ihlette pizza különleges feltétekkel készült - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Pizzán elevenedik meg az utolsó vacsora

A koncepció szerint a bibliai említések és történeti kutatások alapján bárányhús, olívabogyó és haróset is része lehetett az étkezésnek. A Neverland Pizzéria pizzáján a bárányhús dominál, amelyet édeskés, gyümölcsös-diós ízek és vörösborhab egészít ki.

Josep Zara alapító közölte: munkájuk történeti és teológiai forrásokra épült, ugyanakkor kompromisszumot kellett kötniük a kelesztett tészta miatt. A cél az volt, hogy az ókori ízvilágot modern formában, széles közönség számára mutassák be.

Igazi különlegesség érkezett a fővárosba: ókori római recept alapján készült pizza Budapesten

Egy 2023-ban feltárt pompeii freskó ihlette az új különlegességet. A limitált pizza ókori római recept alapján készült, és egy hónapig, egy helyen fogyasztható Budapest szívében.

Ez Nápoly titkos kedvence – sokak szerint még a pizzánál is jobb

Egy étel, amely a szegénységből és leleményességből született, ma pedig Nápoly egyik legizgalmasabb gasztronómiai élménye. A Pizza fritta nemcsak egy fogás, hanem egy korszak lenyomata, amelyben az olasz street food történelme, a háborús mindennapok és a nápolyi életérzés találkozik.

 

 

