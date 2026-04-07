Utolsó vacsora újragondolva – pizzán tálalták a bibliai fogást

Egy budapesti pizzéria az utolsó vacsora feltételezett menüjét idéző fogást mutatott be, amely a zsidó pészah hagyományaira épül.
Pizzán elevenedik meg az utolsó vacsora
A koncepció szerint a bibliai említések és történeti kutatások alapján bárányhús, olívabogyó és haróset is része lehetett az étkezésnek. A Neverland Pizzéria pizzáján a bárányhús dominál, amelyet édeskés, gyümölcsös-diós ízek és vörösborhab egészít ki.
Josep Zara alapító közölte: munkájuk történeti és teológiai forrásokra épült, ugyanakkor kompromisszumot kellett kötniük a kelesztett tészta miatt. A cél az volt, hogy az ókori ízvilágot modern formában, széles közönség számára mutassák be.
Igazi különlegesség érkezett a fővárosba: ókori római recept alapján készült pizza Budapesten
Egy 2023-ban feltárt pompeii freskó ihlette az új különlegességet. A limitált pizza ókori római recept alapján készült, és egy hónapig, egy helyen fogyasztható Budapest szívében.
Ez Nápoly titkos kedvence – sokak szerint még a pizzánál is jobb
Egy étel, amely a szegénységből és leleményességből született, ma pedig Nápoly egyik legizgalmasabb gasztronómiai élménye. A Pizza fritta nemcsak egy fogás, hanem egy korszak lenyomata, amelyben az olasz street food történelme, a háborús mindennapok és a nápolyi életérzés találkozik.