Utolsó vacsora újragondolva – pizzán tálalták a bibliai fogást

Egy budapesti pizzéria az utolsó vacsora feltételezett menüjét idéző fogást mutatott be, amely a zsidó pészah hagyományaira épül.

Pizzán elevenedik meg az utolsó vacsora

A koncepció szerint a bibliai említések és történeti kutatások alapján bárányhús, olívabogyó és haróset is része lehetett az étkezésnek. A Neverland Pizzéria pizzáján a bárányhús dominál, amelyet édeskés, gyümölcsös-diós ízek és vörösborhab egészít ki.

Josep Zara alapító közölte: munkájuk történeti és teológiai forrásokra épült, ugyanakkor kompromisszumot kellett kötniük a kelesztett tészta miatt. A cél az volt, hogy az ókori ízvilágot modern formában, széles közönség számára mutassák be.