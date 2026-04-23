Sokk a nyaralóknak: elszálltak a repülőjegyárak és jönnek a járattörlések

Az üzemanyagválság hátterében a közel-keleti konfliktus áll, amely jelentősen visszavetette a repülőgép-üzemanyag ellátását. A Perzsa-öböl térsége kulcsfontosságú Európa számára, mivel az import jelentős része innen érkezik, azonban az ellátási útvonalak akadozása miatt az árak drasztikusan megugrottak. Egyes becslések szerint a hordónkénti ár akár 150–200 dollárra is emelkedhetett, ami komoly terhet jelent a légitársaságok számára – írja a Mirror.

Az üzemanyagválság a nyaralásunkat is érintheti

Mit hozhat az üzemanyagválság?

A problémát súlyosbítja, hogy a térség egyik legfontosabb hajózási útvonala, a Hormuzi-szoros működése is bizonytalanná vált. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha a helyzet nem javul, Európában akár néhány hét alatt is kritikus szintre csökkenhet az üzemanyagkészlet.

A hatások már most is érezhetők: egyre több járatot törölnek, módosítanak menetrendeket, miközben a jegyárak folyamatosan emelkednek. A légitársaságok kénytelenek csökkenteni a kapacitást, és átgondolni működésüket, hogy kezelni tudják a megnövekedett költségeket.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem kell lemondani a nyaralásról, de érdemes felkészülni a bizonytalanságra. Ha egy járatot törölnek, a légitársaságok kötelesek alternatív megoldást vagy visszatérítést kínálni, és bizonyos esetekben ellátást is biztosítani az utasoknak.

Az üzemanyagárak tartós emelkedése újra felszínre hozott egy régóta ismert, de mostanra ismét erősödő jelenséget Európában. Az üzemanyaglopás egyre szervezettebb formában jelenik meg, ahol jól felépített csoportok célzottan, előre megtervezett akciókban csapolják meg a járművek tartályait.