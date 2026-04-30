Kiderült, milyen férfiakért rajong Michelle Wild

Vad Katalin a Nőszintén Kadarkai Endrével című műsorban mesélt arról, hogyan került annak idején a szexiparba – írja a Blikk.

Vad Katalin

Fotó: Szabolcs László

Vad Katalin műhelytitkokat árult el a pornóiparból

Ennyi év távlatából talán furcsa, de Vad Katalin annak idején biztonságos közegnek érezte a pornóipart.

A biztonság. Ez furcsán hangzik, de ez egy olyan közeg, ami a mi fajtánknak való. Aki ezt akarja csinálni, annak egy szabályozott, konszenzuális közeget tud nyújtani

– mondta az egykori pornósztár.

Hozzátette, számára fontos volt, hogy amit csinál, azt tudatosan és felelősen tegye, és sosem bánta meg a döntését. Már a kezdetektől vállalta a nevét is, miközben sokan inkognitóban dolgoztak.

Nem lehetnek illúzióink, hogy ez soha nem derül ki. Akkor már legyen minőségi, amit csinálok, és vállaljam

– fogalmazott.

Nem a külső számít

A beszélgetésben arról is szó esett, hogy mi fogja meg egy férfiban. Vad Katalin elárulta: nem a külső az elsődleges számára. Szapioszexuálisnak vallja magát, vagyis elsősorban az intelligencia vonzza.

Az intellektus által tudok kapcsolódni. Az igényes szóhasználat, a gondolkodás, a logika sokkal erősebb vonzalmat tud kiváltani bennem, mint a kinézet

– mondta.

A férjéről is beszélt, aki szerinte olyan ember, aki magabiztosan jár egy még ki nem taposott úton.

Mindig hatott rám, amikor valaki kitalál valami újat, ami még nincs is, és aztán végig is viszi

– tette hozzá.

A szabadság fontosabb mindennél

A korábbi pornósztár szerint a szabadság és az önazonosság rendkívül fontos egy nő életében. Úgy látja, ha valaki nem sodródik, hanem tudatos döntéseket hoz, annak van egy különleges kisugárzása.

A szabadság egy nőt éltet, felvirágoztat. Amikor valaki önazonos, annak lehengerlő hatása van

– fogalmazott.

Vad Katalin ma már stabil párkapcsolatban él, és úgy érzi, a múltja ellenére – vagy éppen annak köszönhetően – pontosan tudja, mi az, ami igazán fontos számára.

Itt az egykori pornós, Michelle Wild érettségi tablóképe

Vad Kati, miután visszavonult a pornószakmából, és forgatott egy ideig a Jóban Rosszbannal, a médiának is hátat fordított, nem haknizott celebes tévéműsorokban sem, talkshow-ban, főzős realityben és dzsungeles-utazós valóságshow-ban sem láthattuk.