Megrázó vallomást tett Vágó István özvegye – ez mindannyiunkat szíven ütött

Vágó István halála óta felesége, Judit nehéz időszakon ment keresztül, és a gyász feldolgozása még ma sem zárult le teljesen. A mindennapok azonban fokozatosan visszatértek, köszönhetően a barátok és a közösség támogatásának.
Miért ennyire nehéz még mindig Vágó István elvesztése?
A válasz egyszerű, mégis mélyen emberi: a közös emlékek súlya mindennap jelen van. A beszámolók szerint Judit még ma sem képes régi fotókat vagy felvételeket nézni, mert ezek túl erősen idézik fel a múltat – írja a Blikk.
A gyász első időszaka különösen megterhelő volt, még az utazást is elutasította. A barátai azonban nem hagyták magára, és fokozatosan visszavezették a közösségi életbe.
Hogyan él most Vágó István özvegye?
Az elmúlt években lassú, de érezhető változás történt. Judit ma már újra részt vesz közös programokon, utazásokon, és a baráti társaságában ismét megtalálta a helyét.
A közeli ismerősök szerint ma már együtt nevetnek, amikor felidézik a régi történeteket, és bár a hiány továbbra is jelen van, az emlékek egyre inkább szeretettel telnek meg.