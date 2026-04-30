Megrázó vallomást tett Vágó István özvegye – ez mindannyiunkat szíven ütött

Vágó István halála óta felesége, Judit nehéz időszakon ment keresztül, és a gyász feldolgozása még ma sem zárult le teljesen. A mindennapok azonban fokozatosan visszatértek, köszönhetően a barátok és a közösség támogatásának.

Vágó István özvegye még ma sem tudja nézegetni a közös képeiket, de már újra nyit a világ felé

Miért ennyire nehéz még mindig Vágó István elvesztése?

A válasz egyszerű, mégis mélyen emberi: a közös emlékek súlya mindennap jelen van. A beszámolók szerint Judit még ma sem képes régi fotókat vagy felvételeket nézni, mert ezek túl erősen idézik fel a múltat – írja a Blikk.

A gyász első időszaka különösen megterhelő volt, még az utazást is elutasította. A barátai azonban nem hagyták magára, és fokozatosan visszavezették a közösségi életbe.

Hogyan él most Vágó István özvegye?

Az elmúlt években lassú, de érezhető változás történt. Judit ma már újra részt vesz közös programokon, utazásokon, és a baráti társaságában ismét megtalálta a helyét.

A közeli ismerősök szerint ma már együtt nevetnek, amikor felidézik a régi történeteket, és bár a hiány továbbra is jelen van, az emlékek egyre inkább szeretettel telnek meg.