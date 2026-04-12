Háború vagy béke: ma erről dönt Magyarország – videó

Menczer Tamás szerint a választás tétje most a háború és a béke kérdése Magyarország számára. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy látja, Orbán Viktor jelent garanciát a rezsivédelem és a kedvező üzemanyagárak megőrzésére.
Választás 2026 - Menczer Tamás: háború vagy béke a tét
Magyarország békéjét csak Orbán Viktor akarja és tudja megvédeni, egy Tisza-kormány belevinné Magyarországot a háborúba. A Tisza Brüsszel parancsait teljesíti és Kijev szövetségese, a választás tétje: háború vagy béke - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, miután reggel leadta szavazatát Páty egyes számú szavazókörében.
Menczer Tamás, Pest vármegye 3. számú egyéni választókerületének újraválasztásáért induló fideszes országgyűlési képviselője hozzátette, akik szeretnék a rezsicsökkentés és az üzemanyagok védett árának megmaradását, szintén támogassák a Fideszt, ugyanis a rezsicsökkentést és a védett árat csak Orbán Viktor akarja és tudja fenntartani és megvédeni.
Úgy vélte, a Tisza leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, földgázról és kőolajról. Ha nincs olcsó orosz energia, akkor az üzemanyag mindenkinek ezer forintba fog kerülni literenként, a rezsi ára pedig háromszoros lesz. Ha jön a Tisza és nincs olcsó orosz energia, arra minden magyar ráfizet – tette hozzá.
A Fidesz kampányzáróján nem volt herelóbálás és senki nem akarta a másikat kinyírni. Mindenki döntse el, hogy milyen országot szeretne. Egy normális országot, vagy egy olyan országot, amilyet a Tisza rendezvényén láttunk
– jelentette ki Menczer Tamás.
A 2026-os országgyűlési választás nem csupán politikai verseny, hanem Magyarország jövőjét évtizedekre meghatározó döntés lehet. A XXI. Század Intézet igazgatója szerint a stabilitás megőrzése és a külső befolyás elleni védekezés most minden korábbinál nagyobb tétet kap.
Nagyon magas a részvétel a választáson, ami komoly politikai üzenetet hordoz. Orbán Viktor szerint ez egy dolgot jelent: ha meg akarjuk védeni Magyarország biztonságát, minden szavazat számít.